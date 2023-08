OM doet officieel aangifte tegen Manfred von Allwörden wegens verwaarlosing van meer dan 1000 paarden

Al langere tijd wordt de bekende Holsteiner fokker Manfred von Allwörden beschuldigd van verwaarlozing van zijn paarden. In november verscheen er een groot artikel in de de Duitse Bild-krant. Hier werden met nare foto's de misstanden wereldkundig gemaakt. Ook op social media doen al meerdere jaren verhalen de ronde dat de miljonairsbakker slecht voor zijn paarden zorgt. Het Openbaar Ministerie heeft nu officieel aangifte gedaan tegen de fokker wegens verwaarlozing van meer dan 1000 paarden.

In november schreef de Duitse krant over de misstanden op stoeterij Grönwohldhof. In navolging zou de Duitse politie onderzoek doen naar Allwörden en twee medewerkers. Na zes maanden strafrechtelijk onderzoek is de officier van justitie nu tot een officiële aanklacht wegens verwaarlozing van meer dan 1000 paarden overgegaan.

Niet aan eisen voldaan

In juni werd de vraag gesteld hoe het onderzoek naar Manfred von Allwörden vorderde. De veterinaire dienst van de officier van justitie gaf toen aan dat het onderzoek nog niet was afgerond: deze veterinaire dienst had een eisenpakket op tafel gelegd waar Manfred von Allwörden aan moest voldoen. Het eisenpakket bestond ondermeer uit zaken die omtrent het dierenwelzijn verbeterd moesten worden. Manfred zelf nam op dat moment juist juridische stappen tegen het Holsteiner verband omdat hij het niet eens was met een van de opgelegde eisen.

14 paarden geëuthanaseerd

Op drie juli diende de openbaar aanklager van Lübeck een officiële aanklacht in tegen Manfred von Allwörden bij de rechtbank van Ratzeburg. In de aanklacht staat dat er in totaal 14 paarden zijn geëuthanaseerd wegens het uitblijven van ontworming (waarvan bronnen bevestigen dat Allwörden dit uit kostenoverweging achterwege liet) en ”onvoldoende controle op de staat van gezondheid van de paarden.”

Aanklacht wegens verwaarlozing van meer dan 1000 paarden

De officiële aanklacht luidt:

”De beschuldigde wordt er van beschuldigd tussen juni 2021 en oktober 2022 door nalatigheid in zes afzonderlijke zaken aanhoudende pijn of lijden te hebben veroorzaakt bij meer dan 1000 paarden. Deze paarden werden in de jaren 2021 en 2022 op verschillende locaties van de stoeterij gehouden waarvan het meerendeel rondom Lauenburg. Ondanks verzoeken werden de tekortkomingen in de houderij en verzorging van de paarden soms veel te laat en in sommige gevallen helemaal niet uitgevoerd.”

