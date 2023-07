Oud-topman Eurocommerce Ger Visser moet zijn miljoenenvilla toch verlaten: rechter vordert ontruiming

Ger Visser en zijn ernstig zieke vrouw moeten hun miljoenenvilla in Gorssel ontruimen en verlaten. De rietgedekte woning is het enige dat nog herinnert aan de gloriedagen van kantorengigant Eurocommerce, maar ook dat raakt de oud-topman nu kwijt. Het voormalig lid van de Quote-500 moet met zijn vrouw op zoek naar een nieuw huis. Dat is het opmerkelijke oordeel van de rechter, nadat de rechtbank drie maanden geleden nog een streep door dezelfde verkoop zette.

“Het zou toch krankzinnig zijn als ik in mijn toestand op straat kom te staan?” Ger Visser eindigt met een retorisch bedoelde vraag, als hij tijdens het kort geding een brief van zijn vrouw voorleest. Zij is levensbedreigend ziek, en het huis – “waar we al 37 jaar wonen” – is aangepast aan haar ziekteproces. Inclusief inwonende verpleging, die nodig zal zijn na alle geplande behandelingen deze zomer. Dat zijn vrouw kan blijven wonen in de woning “is het allerbelangrijkste waar dit over gaat”, zo stelt Visser. Maar de rechter oordeelt nu dat hij en zijn vrouw op zeer korte termijn hun spullen moeten pakken.

Verkoop villa: gebed zonder einde

Na het faillissement in november 2012 is het aan de curator de taak om nog zoveel mogelijk geld te halen uit de bezittingen van Visser, om schuldeisers tegemoet te komen. Maar verkoop van de woning blijkt geen abc’tje. Visser beroept zich op een ‘gebruiksovereenkomst’, waardoor hij zijn hele leven in de villa zou mogen wonen.

Daar zet het gerechtshof in februari 2021 een vette streep doorheen: die overeenkomst is ongeldig. De uitspraak komt neer op: Visser moet meewerken aan de verkoop, en – als de curator een koper heeft gevonden – binnen twee dagen het pand ontruimen en verlaten.

Koopcontract blijkt toch rechtsgeldig

De onbekende kopers – die na de gesloten koopovereenkomst volgens hun advocaat vanuit kamp Visser bestookt werden met mails vol dreigementen over rechtszaken, schadeclaims van tonnen en mogelijke getuigenverhoren, iets wat Visser ontkent – willen de woning alsnog graag betrekken. Via de rechtbank hopen ze de curator te dwingen om zich aan het koopcontract te houden. Een kwartier later volgt een tweede zitting. Visser wil mogelijke ontruiming voorkomen, de curator wil dit juist bereiken. Dat was drie weken geleden.

Nu de uitspraak er ligt, blijkt het koopcontract met de onbekende kopers tóch rechtsgeldig. Rechtbank Arnhem vernietigt nu het oordeel van dezelfde rechtbank (eind april), waarin stond dat de koopovereenkomst ontbonden moest worden omdat de verkoop openbaar had gemoeten. Uit het contract blijkt dat dat geen reden tot ontbinding is, oordeelt de voorzieningsrechter nu.

En dus gaat de verkoop nu tóch wel door. En wel binnen drie maanden, zo vonnist de rechtbank. Zodra de curator zijn handtekening heeft gezet, moet Visser binnen twee dagen ontruimen.

Huisarts: “Medisch zeer onverantwoord”

Daarmee lijkt er een einde te komen aan een van de laatste stuiptrekkingen uit het faillissement van Eurocommerce. Ondanks dat ook de huisarts van de vrouw van Visser in een verklaring aan de rechtbank liet weten het “medisch zeer onverantwoord” te vinden om mevrouw uit huis te plaatsen.

Volgens de rechter is een ernstige ziekte echter geen reden om een ontruiming dan maar nooit uit te voeren. En, zo stelt de rechter: sinds 6 april 2021 weet de familie Visser dat de woning verkocht en ontruimd moet worden. “Niet is gebleken dat eiser (Visser en zijn vrouw, red.) enige maatregel heeft getroffen ter voorbereiding op de ontruiming.”

Ontruiming

Of Visser ook daadwerkelijk mee zal werken aan ontruiming, is onbekend. Bij de bezichtiging tijdens de openbare verkoop waren de politie en een slotenmaker nodig om toegang te krijgen tot de woning, vertelde de curator eerder al. Visser verzet zich tot nu toe met alles wat mogelijk is tegen verkoop van zijn woning. De curator laat weten het vonnis na te volgen, en dus binnenkort over te gaan op ontruiming.

Bron: RTV Oost