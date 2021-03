Paard dood na landing luchtballon: rechter veroordeelt tot schadevergoeding van 15.000 euro

In mei 2017 raakte een paard zwaargewond nadat een luchtballon in de buurt van het weiland landde. Het dier liep een hersenaandoening en kreupelheid op en moest anderhalf jaar later worden geëuthanaseerd. De eigenaar sleepte het Tilburgse Sky Promotions voor de rechter en kreeg gelijk. Het luchtballonvaartbedrijf moet 14.752,27 euro schadevergoeding betalen.

Sky Promotions sprak in de rechtszaak over een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’. Een landing op het grondgebied van een ander is toegestaan, zegt het bedrijf. Daarnaast zou de hersenaandoening volgens hen al aanwezig zijn geweest. De dierenarts stelde dat de verwondingen erop wijzen dat het dier het trauma op die avond moet hebben opgelopen. De rechter besliste dan ook dat Sky Promotions de schade moet vergoeden.

Bron: Horses.nl / De Stentor