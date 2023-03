Rabobank wil miljoenen zien van Ger Visser Jr

Eind 2022 werden voormalig Eurocommerce-topman Ger Visser en zijn vrouw veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. Ook zijn zoon hing een celstraf boven het hoofd wegens faillissementsfraude en schuldwitwassen. Hij was betrokken bij de verkoop van springstal van Eurocommerce voor een veel te laag bedrag. Rabobank stelt dat door dit laatste schade is ontstaan en eist nu opnieuw miljoenen van Ger Visser Jr.

Ger Visser was topman van Eurocommerce uit Deventer. Het bedrijf ging elf jaar geleden failliet en banken bleven achter met een schuld van vele honderden miljoenen euro’s. Visser stond jarenlang in de Quote 500 dankzij het florerende Eurocommerce en zijn vastgoedbedrijf bouwde met name kantoren, om die vervolgens inclusief huurders te verkopen aan investeerders. Maar rond 2011 ging het mis en de economische crisis leidde de val in van de kantorenreus. Visser probeerde te redden wat er te redden viel en haalde miljoenen euro’s en bezittingen uit de boedel van Eurocommerce.

Springstal Eurocommerce

Eind 2011, vlak voordat Eurocommerce op de fles ging, verkocht eigenaar Ger Visser nog even snel de gelijknamige springstal aan zijn zoon, Ger Visser Jr. Er stonden destijds meerdere toppaarden op stal zoals meervoudig olympisch medaillewinnaar London. De vennootschap van Ger Visser Jr moest destijds 7 miljoen euro voor de springstal aftikken maar deed dit via een lening bij zijn vader. Vervolgens sloot Ger Visser Sr een sponsorovereenkomst waarbij zijn Eurocommerce zich verplichte tot het betalen van 7 miljoen euro aan de vennootschap van Visser Jr waarin de stal eerder was ondergebracht.

Vennootschap leeg getrokken

De Rabobank wil de gemaakte schade vergoed krijgen omdat Visser Jr, aldus de Rabobank, de vennootschap volledig heeft leeg getrokken nadat de bank haar pandrecht had bekendgemaakt. De vorderingen van de bank, in totaal ruim 38 miljoen euro, konden daardoor niet meer worden betaald. Rabobank wilde in eerste instantie ruim 5 miljoen terugvorderen maar dit werd door de rechter van tafel geveegd. In het hoger beroep eiste de boerenleenbank meer dan drie miljoen euro.

Rabobank benadeeld

De hogerberoeprechter oordeelde niet bepaald zacht over het handelen van Ger Visser Jr. De magistraat neemt woorden als ‘persoonlijk ernstig verwijt’ in de mond, en ‘onrechtmatig handelen’. Volgens de magistraat staat het vast dat hij vermogen heeft onttrokken en daarmee is de Rabobank benadeeld. Eind deze maand dient de bank een papieren invuloefening (waarin staat wat de schade precies is) in te leveren bij de rechtbank.

Gevangenisstraf

Junior werd eind vorig jaar in een andere procedure, in hoger beroep, veroordeeld tot achttien maanden voor faillissementsfraude en schuldwitwassen. Vader en hoofdverdachte Ger Visser senior kreeg vier jaar en drie maanden vanwege diezelfde vorm van fraude, in combinatie met valsheid in geschrifte. De oud-topman en eigenaar van Eurocommerce vervalste huurovereenkomsten om financiering los te krijgen, zo oordeelde het Hof. Moeders kreeg eveneens achttien maanden. Dochter Kristel heeft uitstel vanwege mot met haar advocaat. Ze mocht een nieuwe uitzoeken.

