Rechtszaak over gebruik Teesinkbos tijdens Military Boekelo

Stichting NatuurAlert wil voorkomen dat de crosscountry van de Military Boekelo dit jaar door het Teesinkbos gaat. De stichting heeft daarom de provincie Overijssel voor de rechter gedaagd en eist dat het bos tijdens het evenement wordt afgesloten. Volgens NatuurAlert kunnen beschermde diersoorten door de grote bezoekersaantallen en de aanwezigheid van galopperende paarden worden verstoord of vertrapt.

Een van de belangrijkste zorgen van NatuurAlert is de waterspitsmuis. Volgens de stichting komt deze kleine, beschermde muizensoort in het gebied voor en kan het evenement grote gevolgen hebben voor de dieren. Ook de kamsalamander, kleine watersalamander, grootoorvleermuis en de das worden door NatuurAlert genoemd.

Provincie weerspreekt zorgen NatuurAlert

De provincie Overijssel deelt de zorgen niet en betwijfelt onder meer of de waterspitsmuis daadwerkelijk in het Teesinkbos voorkomt. Ook zou onvoldoende zijn aangetoond dat de Military een bedreiging vormt voor de soort. “Elke keer komt de stichting met hetzelfde verzoek om handhaving, waardoor we onderzoek moeten doen”, zegt de provincie.

Military zonder bos geen optie

Het bestuur van de Military Boekelo benadrukt ondertussen oog te hebben voor de natuur. Volgens de organisatie wordt er onderzoek gedaan en worden maatregelen genomen om de natuur zo veel mogelijk te ontzien. De mogelijke gevolgen voor de Military zijn echter groot als het Teesinkbos niet mag worden gebruikt. Tijdens de zitting vroeg de rechter of een Military zonder bos mogelijk is. “Nee”, antwoordde De Weerd namens de organisatie. De Military Boekelo staat gepland van 1 tot en met 4 oktober. De rechter doet naar verwachting binnen enkele weken uitspraak.

Bron: RTVoost