Cel en taakstraf geëist tegen naakte man in paardenstal

Als het aan justitie ligt moet Harun A. (26) uit Oss een maand de cel in voor seksuele handelingen bij een paard. Hij werd in september 2024 door de eigenaresse van het paard naakt betrapt in een stal in Oss. Toen zij hem aansprak, kleedde hij zich aan en ging hij ervandoor.

Ellen Liem Door

De eigenaresse zag dat het paard van top tot teen was ingesmeerd met olie. Achter het dier stond bovendien een omgekeerde ton. Volgens het Openbaar Ministerie wijzen die omstandigheden, samen met de DNA-sporen van A. op het paard en het feit dat hij naakt in de stal werd gevonden, erop dat hij seksuele handelingen met het dier heeft verricht.

Onacceptabel

Harun A. was vrijdag zelf niet aanwezig in de rechtbank in Den Bosch. Omdat A. geen verdere toelichting kon geven, moest de officier het met het dossier en de camerabeelden van de stalhouderij doen. “Daar zie ik iemand die met een bivakmuts rondloopt, spullen verzamelt en achter een paard gaat staan. Je misbruikt niet een dier voor je eigen gewin. Dat is onacceptabel”, zei hij.

Cel en taakstraf

Naast de celstraf van een maand eiste de officier ook een taakstraf van 80 uur.

Bron: Omroep Brabant