Drafbaan Groningen vraagt rechtbank om ‘waardig afscheid’

Middels het deze week aan de rechtbank verzonden verzoekschrift heeft de Koninklijke Harddraverijen Renvereniging Groningen (KHRV) niet de intentie om de huuropzegging aan te vechten. Zij wil realiseren dat in ieder geval een volledig koersseizoen inclusief de klassieke en welbekende jaarlijkse Sweepstakes kan worden verreden.

Enkel zo kan er in de ogen van de KHRV waardig afscheid genomen worden als drafvereniging van het Stadspark waar het inmiddels bijna een eeuw aan verbonden is. Zo’n afscheid wordt de vereniging tot op heden niet gegund door haar huurbaas (lees: gemeente) en dat leidt tot grote verontwaardiging.

Ongeloof en verbazing zwelt aan

Zeker na de presentatie van de conceptplannen op 17 februari jl. door burgemeester en wethouders is het onbegrip voor het verdwijnen van de drafsport enorm toegenomen. Het terrein moet volgens de wethouder naast een plek voor grote evenementen er één worden voor kleinschalige activiteiten. Van theater, toneel, sport of een openluchtbioscoop tot gewoon een picknick in het gras. Het ongeloof en verbazing bij diegenen die de paarden in het Stadspark willen behouden zwelt aan. De drafsport past immers bij uitstek in die visie? En de KHRV staat er juist helemaal voor open om het terrein te delen met anderen en de hekken zo vaak als mogelijk te ontsluiten inclusief de 6 tot 8 middagen dat er met paarden gekoerst wordt.

Serieus overleggen

De KHRV wil dan ook juist op basis van de recent gepresenteerde plannen de wethouders Jongman (Sport) en Chakor (Evenementen) op korte termijn uitnodigen voor een gesprek. Middels dit gesprek wil de Drafvereniging met de wethouders nu eindelijk eens serieus gaan overleggen over de plannen inclusief een plaats voor de drafsport daarin.

Vergeefse pogingen

Zo’n uitwisseling van gedachten en meningen heeft er immers ondanks diverse vergeefse pogingen vanuit de KHRV om collegeleden op de Drafbaan uit te nodigen tot op heden nooit plaats gevonden. Volgens de KHRV wordt er tot op heden helaas enkel ‘over’ maar zeker niet ‘met’ de drafsportvereniging besloten.

Alle denkrichtingen

De KHRV stond en staat dan ook open voor alle denkrichtingen, oplossingen en benodigde aanpassingen aan het terrein, zodat ook de drafsport alsnog een plek kan vergaren binnen de toekomstvisie van het college.

Bron: Persbericht