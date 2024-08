Eric Lamaze moet 675.000 dollar betalen aan familie Aziz

Een Canadese rechtszaak tegen springruiter Eric Lamaze is geëindigd met een vonnis ten gunste van de paardeneigenaren die de Canadese winnaar van Olympisch goud hadden aangeklaagd. De zaak zorgde voor opschudding toen de rechter eerder al oordeelde dat Eric Lamaze documenten had vervalst met betrekking tot zijn vermeende kankerbehandeling.

Tegelijkertijd hebben Lamaze’s jarenlange sponsors, de familie Rein, een claim tegen hem uitgebreid, die oorspronkelijk draaide om de aankoop van één springpaard, Nikka VD Bisschop. De claim van de familie Rein tegen Lamaze betreft nu vijf andere paarden met een waarde van miljoenen dollars.

575.000 dollar

Het Ontario Superior Court of Justice velde een vonnis ten gunste van Iron Horse Farm Inc. van de familie van amazone Karina Aziz, over twee paarden die de familie in 2007 via Lamaze had gekocht. De rechter oordeelde dat Lamaze de familie bijna 575.000 dollar schuldig is, plus ongeveer 100.000 dollar aan gerechtskosten, om de kosten te dekken van verschillende paarden waarvan ze hem beschuldigden dat hij ze verkeerd had voorgesteld. De uitspraak maakt een einde aan een zaak die voor het eerst werd aangespannen in 2010.

Morele overwinning

Irene Reimanis Aziz, de moeder van Karina, noemde het een “morele overwinning” en gaf toe “dat we niet verwachten hier geld van te zien”. Lamaze is het onderwerp geweest van meerdere recente rechtszaken waarin werd vastgesteld dat hij geld schuldig was aan verschillende zakenpartners.

Bron: chronofhorse.com/Horses.nl