Ex Dan Brown wil boekhouding Judith Pietersen zien

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen buigt zich over de vraag of Blythe Brown mag beschikken over de administratie van dressuuramazone Judith Pietersen. De ex-echtgenote van de wereldberoemde schrijver Dan Brown wil met de boekhouding van Pietersen aantonen dat haar ex tijdens hun huwelijk aanzienlijke schenkingen aan zijn vriendin Pietersen heeft gedaan, waaronder de Friese hengst Limited Edition (Uldrik x Tsjalke).

Limited Edition, Fries Paard van het Jaar van 2017, werd voor 300.000 euro van Ted Kop Jansen gekocht door Dan Brown en geschonken aan Judith Pietersen.

Renovatie, auto en vrachtwagen

Ook de renovatie van een appartement (120.000 euro), een Volvo en een vrachtwagen werden door Brown betaald ten behoeve van Pietersen.

Tegenstrijdige verklaringen

De advocaten van Blythe Brown (vijf in getal van het kantoor Houthoff) probeerden de rechter ervan te overtuigen dat het geld voor al deze goederen werd onttrokken aan de huwelijksgoederengemeenschap die zij met Dan Brown had. De advocaten toonden aan dat Dan Brown tegenstrijdige verklaringen gaf over de transacties.

Geen huwelijkse voorwaarden

De advocaten van kantoor Schelstraete, die Dan Brown bijstaan, wezen op het feit dat de Amerikaanse staat New Hampshire, waar het echtpaar leefde, geen huwelijkse voorwaarden kent, slechts een gelijke deling bij scheiding. De zeer vermogende Dan Brown mocht tijdens zijn huwelijk met zijn geld doen wat hij wilde.

Belangrijkste verdediging

Maar met de belangrijkste verdediging kwam de voorzieningenrechter zelf op de proppen. “Waarom vraagt u niet in Amerika om inzage in de boekhouding?” Op deze kernvraag formuleert de rechter binnen 14 dagen een antwoord.

Bron: Horses.nl