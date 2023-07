Gedwongen ontruiming afgewend: Ger Visser lijkt villa vrijwillig te gaan verlaten

Door de politie uit zijn eigen huis gezet worden: daar leek het getouwtrek over de villa van Ger Visser op uit te draaien. Maar de voormalig topman van Eurocommerce lijkt zijn boerderijvilla in Gorssel vrijwillig te gaan verlaten, na een 'deal' met de curator.

Binnen twee dagen nadat de curator zijn handtekening zou zetten, moesten Ger Visser en zijn doodzieke vrouw hun villa in Gorssel verlaten. Anders zou gedwongen ontruiming volgen. Dat bleek eerder deze maand uit een uitspraak van de rechtbank. Maar de soap rond de villa – het enige dat nog resteert uit de glorietijden van Eurocommerce – lijkt harmonieuzer af te lopen, na een deal tussen de curator en Visser.

Verkoop villa

Na het zakelijke en persoonlijke faillissement werden alle bezittingen verkocht. Alleen de villa van Visser werd nooit verkocht. Tot eerder deze maand. De rechter keurde de verkoop van de villa – door de curator, die de bezittingen van Visser moet verkopen om schuldeisers zoveel mogelijk te compenseren – goed. En dus zou Visser snel moeten vertrekken.

Deal met curator

Ger Visser vocht vorige week in een spoedprocedure een gedwongen ontruiming aan. Daar leek een ‘deal’ uit te komen met de curator, zo schreef de Stentor. Definitief was dat echter nog niet. Nu wel, zo bevestigt curator Looijen. Over de inhoud wil hij niks zeggen, maar een uitspraak van de rechter zal niet meer volgen.

Vrijwillig vertrek

Duidelijk is wel dat hij, door de eerder goedgekeurde verkoop, de woning voor eind oktober moet overdragen aan de kopers. En dus lijkt Visser zijn verlies te nemen, en vrijwillig uit zijn villa van zo’n 1,5 miljoen euro te vertrekken. Gedwongen ontruiming lijkt daarmee van de baan. Visser zelf wil niet reageren, laat hij via zijn advocaat weten.

Bron: RTV Oost