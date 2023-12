Gemeente Alphen aan den Rijn moet betalen voor vervuilde grond bij manege

Omdat Alphen aan den Rijn forse steken liet vallen met het gebruik van vervuilde grond bij de Máximabrug moet deze gemeente van de rechter een schadevergoeding betalen aan een manege ernaast, waar meerdere paarden overleden. De hoogte van de schadevergoeding staat nog niet vast, meldt het AD.

Ruim twee jaar geleden stelde de eigenaar van manege Lone Star Western Stable de gemeente Alphen aan den Rijn aansprakelijk. En terecht, zo blijkt nu uit een uitspraak van de rechtbank. De paardenhouders trokken aan de bel toen paarden ziek werden en enkele overleden.

Vervuilde grond

De rechtszaak ging niet over de vraag of dit kwam door het gebruik van die vervuilde grond, maar voor de rechter staat wel duidelijk vast dat Alphen aan den Rijn onzorgvuldig is geweest. De grond van de paardenweide was namelijk ook vervuild met zogenaamd TTG en de gemeente zou hebben verzuimd dit te melden toen het perceel aan de manege is verkocht.

100.000 kuub TTG

TTG staat voor Thermisch Gereinigde Grond. Dat zou dus verantwoord hergebruikt moeten kunnen worden en uit onderzoeken die de gemeente liet doen zou volgens haar zijn gebleken dat het wel meeviel met verontreinigingen bij de Máximabrug, waar minstens 100.000 kuub TTG is gebruikt.

Paardenweide in orde brengen

Volgens de manegehouders kon dat TTG wel degelijk kwaad en uit eigen onderzoek zou juist zijn gebleken dat ook de paardenweide flink verontreinigd was. Daarom luidde hun eis bij de rechter: de gemeente moet binnen twee maanden de paardenweide in orde brengen én schadevergoeding betalen. De kosten voor sanering waren eerder geraamd op minstens 600.000 euro.

Jaar tijd voor sanering

Maar de rechter heeft nu bepaald dat de gemeente een jaar mag doen over die sanering, bovendien is er geen schadebedrag bepaald. Daarvoor komt een andere procedure. Wel moet de gemeente ruim 20.000 euro vergoeden, ter compensatie van door de manege gemaakte (bodem)onderzoekskosten.

Slechts tien procent

Die kosten waren in de praktijk veel hoger, liet Nico van Remundt van de Lone Star Western Stable eerder weten. “Nu wordt daarvan slechts tien procent vergoed. Natuurlijk zijn we blij met de conclusie van de rechter dat de gemeente aansprakelijk is, tegelijk weten we niet zo goed hoe we nu verder moeten. We kunnen in beroep gaan, maar eigenlijk willen we ook wel af van die strijd die we nu al een poos voeren met de gemeente.”

Lees hier het volledige bericht

Bron: AD

Lees ook: