Ger Visser: ‘Ik zit al acht jaar in lockdown’

Ger Visser vroeg vandaag aan het gerechtshof om veertig getuigen en deskundigen te horen die zijn onschuld kunnen bewijzen. Daaronder Gerco en Wim Schröder. Want de voormalig multimiljonair weet het zeker: zijn bedrijf Eurocommerce is om zeep geholpen door de banken, met de Rabobank voorop, onder leiding van zijn voormalig vriend en zakenpartner: de in 2017 overleden bouwtycoon Dik Wessels.

Eigenlijk mag Ger Visser niet met de pers praten. Toch kan hij het niet laten om nog eens uit de doeken te doen in welk complot hij is beland. “Mijn leven, en dat van mijn familie is kapot. We zijn totaal geïsoleerd, eigenlijk leven we al acht jaar in lockdown.” Visser heeft naar eigen zeggen niets meer, hoewel hij nog altijd met zijn vrouw Patricia in zijn villa in Gorssel woont. “Overal is beslag op gelegd. Een bankrekening openen kan niet eens. Ik leef nog van hulp die familie biedt.” Hij voegt er nog een nieuwe uitdrukking aan toe: “Ik ben het slachtoffer van een ‘morte civil’.”

Nieuw hoofdstuk

De inleidende zitting in het hoger beroep is een nieuw hoofdstuk in het leven van de voormalige Quote 500-vastgoedman. Het volgt na het vonnis in zijn strafzaak eind 2016, toen de rechter hem en zijn zoon Ger jr. schuldig achtte aan faillisementsfraude van het in 2012 failliet gaande Eurocommerce.

Schuldeisers het nakijken

Hij zou vals opgemaakt huur- en aannemingscontracten hebben gebruikt. Daarnaast droeg Visser stal Eurocommerce en restaurant de Roskamp in Gorssel ver beneden de waarde over aan zijn kinderen, terwijl hij zou hebben geweten dat zijn imperium failliet ging. Schuldeisers hadden het nakijken en zijn voor minstens ruim 11.700.000 euro benadeeld, het bedrag dat de Vissers moeten ophoesten.

Celstraf

Ger Visser werd destijds veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf, zijn zoon tot 12 maanden. Gers vrouw Patricia en dochter Kristel werden vrijgesproken. Zowel de familie Visser als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep.

FIOD

Het hoger beroep werd in oktober 2018 enige tijd uitgesteld nadat de FIOD de familie Visser met veel machtsvertoon oppakte. Uiteindelijk zat Ger 100 dagen ‘in gijzeling’ zoals hij het zelf noemt. Het OM verdenkt hem van het op grote schaal vervalsen van documenten die hij inbracht als bewijsstukken in het hoger beroep.

36 getuigen en 4 deskundigen

Tijdens het hoger beroep in de Zwolse rechtbank vroeg Vissers advocaat Rosa van Zijl om aanvullende onderzoeken te doen in de zaak. Zo wil zij nog 36 getuigen en vier deskundigen laten horen over de gang van zaken rond het faillissement.

Gerco en Wim Schröder

Het gaat onder meer om (voormalig) medewerkers van de Rabobank. Ook wil de verdediging springruiter Gerco Schröder en diens broer Wim horen. Zij reden in die tijd voor stal Eurocommerce. Naast de getuigen wil Visser aanvullend onderzoek naar de financiële situatie van Eurocommerce voorafgaand aan het faillissement.

Rechtbank beslist over 14 dagen

Over 14 dagen laat de rechtbank weten of zij akkoord gaan met de onderzoeken. Wanneer de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep dient is nog niet bekend.

Bron: De Stentor / Tubantia / RTV Oost