Judith Pietersen moet nu ook kopie paspoorten afgeven

Het gerechtshof Arnhem heeft in het hoger beroep van de zaak die de ex-echtgenote van schrijver Dan Brown had aangespannen tegen dressuuramazone Judith Pietersen het vonnis van de kort geding-rechter in Zutphen grotendeels bekrachtigd. Behalve inzage in haar boekhouding moet Judith Pietersen nu ook binnen 14 dagen een kopie van de paardenpaspoorten van de Friese paarden Davinci en Limited Edition aan Blythe Brown geven. De eis van de ex-echtgenote om een deskundige naar de volledige boekhouding te laten kijken is afgewezen.

Het Gerechtshof stelt paal en perk aan de omvang van de acties die Blythe Brown onderneemt om haar gelijk te halen. Die acties mogen geen sleepnet in een fishing expedition zijn, aldus het Hof. Of zoals advocaat Luc Schelstraete het zegt: “De rechter heeft hiermee een halt toegeroepen aan de juridische acties van Blythe Brown in Nederland.”

Limited Edition

Maar vooralsnog is er in het kamp van de ex-echtgenote óók reden tot juichen. Het vonnis is immers in stand gebleven en Blythe Brown maakt nog steeds kans op de hoofdprijs: de zeer succesvolle Friese hengst Limited Edition.

Rechtmatige eigenaar

Mr Jan Willem de Groot, die leiding geeft aan het team van Houthoff-advocaten dat Blythe Brown bijstaat, reageert: “Blythe is deze rechtszaak begonnen om erachter te komen wie de rechtmatige eigenaar is van de twee waardevolle en kostbare Friese paarden, Limited Edition en Da Vinci. Judith Pietersen beweert dat zij de eigenaar is. Ondanks een gerechtelijk bevel om stukken te verstrekken en haar hoger beroep hiertegen, heeft ze tot nu toe geen enkel overtuigend bewijs van haar eigendom kunnen leveren.”

Tegenstrijdige verklaringen

Volgens De Groot hebben Dan Brown en zijn vriendin Judith Pietersen keer op keer tegenstrijdige en onjuiste verklaringen gegeven ten aanzien van de vraag wie de eigenaar is van de paarden. “Dat was klaarblijkelijk in een poging Blythe te misleiden en verwarring te creëren. Die strategie is nu tot twee keer toe mislukt.”

Samengespannen

Blythe Brown zal haar zaak nu verder bij de Amerikaanse rechter in New Hampshire bepleiten. Mr de Groot: “Wij zijn vol vertrouwen dat die tot een oordeel zal komen dat onze overtuiging zal bevestigen. Namelijk, dat Judith en Dan hebben samengespannen met als doel Blythe te ontnemen wat haar rechtmatig toekomt.”

Kous af

Luc Schelstraete ziet het anders: “Het enige wat Judith Pietersen nog aan Blythe Brown moet verstrekken is een kopie van de twee paardenpaspoorten en daarmee is de kous af.”

Bron: Horses.nl