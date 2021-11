Kinderen van Ger Visser slepen Rabobank voor de rechter

Ger Visser is het nooit eens geweest met de manier waarop de Rabobank met zijn bedrijf is omgegaan en nu voegt de familie dan ook de daad bij het woord. Kinderen van Ger Visser slepen de bank voor de rechter. Ook curatoren die bezig zijn geweest met de afhandeling van het faillissement van de Deventer vastgoedreus zijn gedagvaard. ''De Vissers stellen alles en iedereen aansprakelijk.''

Volgens curator Schepel willen de kinderen van Visser een ‘waslijst aan stukken inzien’, die zouden kunnen aantonen dat het faillissement van Eurocommerce onnodig is geweest. De kinderen zeggen veel last te hebben gehad van het ten gronde gaan van het kantorenbedrijf. ”De schadeclaims die op mijn mat vallen, worden steeds hoger”, zegt curator Schepel.

Faillissement uitgelokt

Volgens de Vissers is het faillissement uitgelokt, onder meer door de Rabobank. De familie stelt dat het bedrijf erg solide was. Enkele weken geleden heeft Visser senior al geprobeerd inzage te krijgen in verschillende stukken uit zijn boekhouding. Hij wilde met stukken uit die administratie aantonen dat het faillissement onnodig is geweest. Het verzoek om inzage werd afgewezen.

Waarde van panden veel te laag ingeschat

Nu proberen zijn kinderen via de rechtbank inzage te krijgen in verschillende paperassen. Het gaat om accountantsverslagen, jaarrekeningen en taxaties van alle kantoren die door Eurocommerce zijn ontwikkeld en na het faillissement zijn verkocht. Volgens hen is de waarde van de panden veel te laag ingeschat. De rechtszaak zal niet eerder dan komend voorjaar zijn.

Lees hier het hele artikel

Bron: Horses.nl/RTV Oost