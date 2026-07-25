Koopovereenkomst renbaan Duindigt blijft in stand

Eline Korving
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Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

De koopovereenkomst tussen Stichting Beheer Renbaan Duindigt (SBRD) en Villa Betty blijft in stand. Dat volgt uit de uitspraak in een bodemprocedure bij de rechtbank Den Haag. De gemeente Wassenaar had gevraagd de overeenkomst nietig te verklaren, maar de rechter gaat daar niet in mee. De gemeente had ook gevraagd de afspraken tussen een hypotheekhouder van SBRD en De Kroes Holding en Sabago nietig te verklaren. Deze bedrijven hadden zekerheid gesteld voor de aanzienlijke schuldenlast van de renbaan. Ook dat verzoek wijst de rechtbank af.

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