Man krijgt taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor seks met paard in Oss

De rechtbank in Den Bosch heeft een 26-jarige man veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een maand voorwaardelijke celstraf voor seksuele handelingen met een paard in Oss. De eigenaresse betrapte de man op 23 september 2024 naakt in de stal, achter haar paard.
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Horses.nl/Ons Oss Bron:
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