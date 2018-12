Menner krijgt acht dagen rijverbod en boete na zwaar ongeval

In het Belgische Oudenaarde heeft gisteren de politierechter een menner veroordeeld tot acht dagen rijverbod en een boete van 400 euro. De menner raakte in oktober vorig jaar betrokken bij een zwaar ongeval tijdens een buitenrit in Maarkedal, gelegen in Oost-Vlaanderen.

Een groep ruiters en menners maakten op 8 oktober 2017 een buitenrit, maar onderweg ging het mis. Twee ruiters en een enkelspan reden in plaats van op de weg in de berm. Wanneer de berm verhoogde en de menner terug naar de weg stuurde, sloeg zijn koets om. Het gevolg daarvan sloeg zijn paard op hol, en rende richting de andere ruiters.

Drie paarden stierven

De twee paarden werden door de koets onderuit gehaald. Alle drie de paarden overleden ter plaatse en een van de ruiters raakte bekneld tussen een dood paard en de koets. De man was zwaargewond en moest meerdere operaties ondergaan, en daar is het nog niet mee klaar volgens zijn advocaat: “Wellicht zullen in de toekomst nog meer operaties nodig zijn.”

Symbolische straf

De openbaar aanklager maakte duidelijk dat het om een ongeluk ging en dat de menner geen schuld had aan het op hol slaan van zijn paard. Dit was ook een standpunt van de advocaat van de menner. “Eigenlijk zou dit geen strafzaak mogen zijn. Mijn cliënt kon niet verhinderen dat zijn paard op hol sloeg. Bovendien volgde mijn cliënt de ruiters die voor hem reden. Als zij niet op de berm hadden gereden, dan zou mijn cliënt dat ook niet hebben gedaan.” De advocaat van de menner legde de rechter voor een symbolische straf toe te kennen zoals bijvoorbeeld uitstel van zijn straf.

De ruiters

Net zoals de menner, moesten ook de ruiters zich melden in de politierechtbank om uit te leggen waarom zij in de berm reden. Hen advocaten benadrukten dat ze niets strafbaars gedaan hadden: “Een ruiter mag met een niet-bespannen paard op een gelijkgrondse berm rijden buiten de bebouwde kom. De ruiters zijn in de straat begonnen op een gelijkgrondse berm, maar ze konden niet weten dat het overging in een verhoogde berm. Ze deden dus niets fout. De ruiter met eenspan mocht daarentegen niet in de berm rijden.” De rechter was het niet eens met dit standpunt, en maakte duidelijk dat de ruiters het verschil van bijna 70 centimeter al eerder hadden kunnen zien en terug naar de weg hadden moeten keren.

Rijverbod

“Een paard en koets zijn voor mij net hetzelfde als een auto. Je kan er ook iemand mee doodrijden. Je moet de regels kennen en ermee kunnen rijden vooraleer je ermee op de openbare weg gaat”, maakte politierechter Pieter De Meyer nog duidelijk. De rechter beboete de menner met een geldboete van 400 euro en een rijverbod van acht dagen. Daarnaast werden de ruiters ook beboet; zij moesten 200 euro betalen voor het rijden op de verhoogde berm.

Bron: HLN/Horses.nl