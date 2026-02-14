Raad van State: Gemeente hoefde niet in te grijpen bij gebruik vervuilde grond en wijst klacht manege af

De gemeente Alphen aan den Rijn hoefde tien jaar geleden niet in te grijpen toen een aannemer thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikte bij de bouw van de landhoofden van de Máximabrug. Dat oordeelt de Raad van State, die een klacht van manege Lone Star Western Stable heeft afgewezen.

Ellen Liem Door

Bij de manege werden paarden ernstig ziek en overleden er enkele. De manegehouder stelde dat dit werd veroorzaakt door verontreinigde grond die bij de brug was toegepast. De gemeente hield vol dat de grond voldeed aan de normen en wees vier jaar geleden het verzoek af om de grond bij de manege alsnog af te graven.

Nog niet afgesloten

Volgens de Raad van State had de gemeente het recht om dat besluit te nemen. De manege reageert teleurgesteld, maar laat weten de kwestie nog niet als afgesloten te beschouwen. Elders lopen nog andere procedures, waaronder een mogelijke rechtszaak over schadevergoeding. Eerder bepaalde de Haagse rechtbank dat de gemeente in gesprek moest gaan over het schoonmaken of verwijderen van de grond.

Bron: Nieuws in Alphen / AD