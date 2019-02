Rabobank wil 2 miljoen terug van vrouw Ger Visser

Er lijkt geen einde aan de processen te komen rond de gevallen vastgoedbaron Ger Visser. De Rabobank eist nu twee miljoen terug van Vissers vrouw Patricia Vroklage. Het echtpaar heeft inmiddels een scheiding aangevraagd.

Door Eurocommerce werd in 2012 vlak naar het faillissement ruim twee miljoen euro overgeboekt naar de privé vennootschap van de toenmalige vrouw van Ger Visser. Dit bedrag werd via de privé vennootschap overgemaakt als lening aan de dochter van Visser en Vroklage. De Rabobank is van mening dat de familie Visser door deze transactie geld wilde doorsluizen, om het buiten de schuldeisers te houden.

Medische apparaten

Moeder Patricia was wegens medische omstandigheden niet aanwezig in de rechtbank. Dochter Kristel verklaarde dat de twee miljoen was om medische apparaten aan te schaffen in China en deze daarna te verkopen aan Nederlandse dierenartsen. De advocaat van de Rabobank kwalificeerde dit als een broodje-aap-verhaal, omdat er geen plannen lagen, er geen kvk-nummer was en geen btw-nummer.

Scheiding

Inmiddels hebben Ger Visser en Patricia Vroklage hun scheiding aangevraagd. Een opvallend detail is dat Visser enkele jaren geleden van plan was om zijn huwelijkse voorwaarden te wijzigen. Bij scheiding kon Vroklage rekenen op geld uit Eurocommerce.

Rabobank

Ger Visser is inmiddels weer op vrije voeten. Hij blijft doorgaan met zijn strijd tegen de Rabobank.

Bron: Horses.nl/Tubantia