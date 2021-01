Rechtbank stelt CSI Salland aansprakelijk voor letsel paard door omgewaaide tent

De rechtbank Noord-Nederland heeft CSI Salland aansprakelijk gesteld voor het letsel dat een deelnemend paard heeft opgelopen. Dat gebeurde in oktober 2017 nadat een stallentent omwaaide. De amazone en haar paard kwamen onder de tent terecht.

Na het voorval heeft de amazone haar (opgezadelde) paard los moeten laten omdat het er in paniek vandoor rende. Het geblesseerde paard is meerdere malen door een dierenarts onderzocht en uiteindelijk in november 2017 geopereerd.

Exoneratieclausule

CSI Salland deed een beroep op een in het FEI-vraagprogramma opgenomen exoneratieclausule (uitsluiting van aansprakelijkheid). Daar ging de rechtbank niet in mee. Reden hiervoor was het feit dat de organisator de tent in strijd met de vergunningvoorschriften in gebruik had genomen en gehouden, ondanks een door het KNMI afgegeven waarschuwing met code geel voor zware windstoten en feitelijk optredende wind. Onder deze omstandigheden kon de organisator zich niet verschuilen achter de exoneratieclausule.

Aanzienlijke schadevergoeding

De eigenaar, bijgestaan door Schelstraete Advocaten, stelt zich op het standpunt dat het paard aan de calamiteit ernstig letsel heeft overgehouden en vordert een aanzienlijk bedrag aan schadevergoeding. Volgens een rapport van een taxateur bedroeg de waarde van het paard begin oktober 2017 (voor aanvang van het springconcours) 200.000,00 euro exclusief btw en op 26 november 2017 10.000,00 euro exclusief btw.

Deskundigenonderzoek

Nu de aansprakelijkheid van de organisator is vastgesteld, wordt voortgeprocedeerd over de omvang van de door de organisator te vergoeden schade. Om de conditie van het paard van vóór en na het incident vast te stellen wordt een deskundige benoemd. Afhankelijk van de uitkomst van het deskundigenonderzoek en het debat daarover tussen partijen, moet daarna wellicht nog een deskundig paardentaxateur worden benoemd.

Bron: Horses.nl