Rechtbank zoekt uit wie fokker van veulen Weihegold is

Het Bundesgerichtshof, de hoogste rechtsinstantie in Duitsland, zoekt vandaag in een prominente zaak uit wie volgens de wet de fokker van een veulen is dat via embryotransplantatie wordt geboren. De vraag hierbij is of de legale fokker de eigenaar van de genetische moeder of van de draagmoeder is.

Christine Arns-Krogmann, de eigenaar van het succesvolle paard Weihegold OLD van Isabell Werth, is de eiser. In 2011 bracht Arns-Krogmann de merrie naar Johann Hinnemann, die de Oldenburger zou trainen tot het hoogste niveau. Doordat Hinnemann in deze periode verantwoordelijk was voor de kosten van verzorging, accommodatie en traning, verleende Arns-Krogmann hem het recht om eens per jaar of twee jaar een embryo van Weihegold te krijgen.

Embryo van Weihegold

In 2011 liet Hinnemann Weihegold insemineren met het sperma van de KWPN hengst Apache (v. UB 40). Twaalf dagen later werd de bevruchte eicel door een van zijn eigen merries gebruikt voor de bevalling.

Ondenkbaar

Hinnemann liet het merrieveulen registreren bij het Westfaalse stamboek, die hem een paardenpaspoort en een eigendomsbewijs overhandigde. Hinnemann werd op beide papieren geregistreerd als fokker. Voor Arns-Krogmann is dit ondenkbaar. “De fokker van een veulen is de persoon, die op het moment van inseminatie ook de eigenaar van de merrie is. En dat was en ben ik”, aldus Arns-Krogmann.

Fokkerspremie

In het geval van de andere 13 veulens waarvoor Weihegold een eicel had afgestaan, werd ze geregistreerd als de fokker. ”Mij gaat het om de onderscheiding als fokker en ook om de fokkerspremie als de merrie succesvol is in de sport. Het gaat om enkele duizenden euro’s per jaar.”

Fokproces bepaald en betaald

Hinnemann is ervan overtuigd dat hij de legale fokker van Weihegold is. ”Arns-Krogmann heeft aan ons de eicel van haar merrie Weihegold verkocht. Op het moment van inseminatie was de eicel van ons”, benadrukt zijn vrouw. ”We hebben het hele fokproces bepaald en betaald.”

Verworpen rechtszaak

Zowel het Landgericht Münster (vergelijkbaar met de rechtbank in de eerste aanleg) als het Oberlandesgericht Hamm (vergelijkbaar met het Gerechtshof) verwierp de rechtszaak van Arns-Krogmann.

