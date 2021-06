Rechter veroordeelt paardenhandelaar Javier S. tot celstraf

De Spaanse paardenhandelaar Javier S. (51) zou zijn indrukwekkende stallencomplex in Valkenswaard hebben opgebouwd met deels witgewassen geld. Met dat geld huurde hij verder prijzige bolides en een appartement in Eindhoven. Het komt hem op een celstraf van driekwart jaar te staan. Zo luidt het oordeel van de rechtbank. Dat meldt Eindhovens Dagblad.

In het onderzoek werd Javier S. de afgelopen vijf jaar door justitie steeds meer afgeschilderd als iemand die zich bewoog in onderwereldkringen. Dat lijkt niet helemaal te kloppen. S. is vooral een paardenhandelaar die de wereld rondreisde en een klantenkring heeft vol welgestelde Amerikanen. Bakken met geld moet hij met de handel in paarden hebben verdiend.

Bankrekeningen in Zwitserland

Maar volgens de rechtbank schakelde hij adviseurs in om te verbergen hoeveel geld hij precies verdiende en waar dat allemaal vandaan kwam. De man had jarenlang een vennootschap op de Maagdeneilanden en bankrekeningen in Zwitserland, een land met een bankgeheim. Met dergelijke dubieuze constructies zou hij zoveel mogelijk belasting hebben geprobeerd te ontduiken.

Nergens belasting

Dat constateerde ook de rechtbank. Tussen 2004 en 2016 betaalde de paardenhandelaar nergens ter wereld belasting. Ook niet in Nederland. Tegelijkertijd woonde Javier S., al voordat hij zijn grote paardencomplex in Valkenswaard klaar was, het grootste deel van het jaar in Nederland.

Afgetapte telefoongesprekken

Het waren afgetapte telefoongesprekken met een financieel adviseur die de zaak aan het rollen brachten. Daarin overlegden de twee hoe ze konden doen alsof de paardenhandelaar in België woonde door daar een goedkoop appartement te huren. Terwijl hij in werkelijkheid gewoon in hartje Eindhoven bleef.

Celstraf en boetes

Paardenhandelaar Javier S. wordt veroordeeld voor witwassen, geld afkomstig uit een misdrijf heeft hij gebruikt om zijn stallen te bouwen, appartement te huren en auto’s te huren. De rechtbank legt hem een celstraf op van 15 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Daarnaast moeten zijn bedrijven 751.000 euro aan boetes betalen.

