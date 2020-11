Rechtsstrijd Engel vs Academy Bartels sleept voort

Afgelopen week stonden topmodel Lonneke Engel en Imke Schellekens-Bartels en haar moeder Tineke Bartels opnieuw tegenover elkaar in de Rechtbank over het paard U2 (v. OO Seven), zo meldt ED.nl. De partijen staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar en ook de voorzitter van de rechtbank kon Engel en de familie Bartels niet nader tot elkaar krijgen.

Engel spande zes jaar geleden een rechtszaak aan tegen Academy Bartels omdat haar paard U2 in de periode dat hij bij Bartels stond onherstelbare schade in zijn mond zou hebben opgelopen. In 2015 stelde de rechtbank de familie Bartels in het gelijk, maar Engel ging toen tegen de uitspraak in beroep.

Geen schikking

Engel wil een schadevergoeding van bijna 250.000 euro, maar anderhalve ton zou volgens het bericht ook goed zijn nu. Net als eerder ziet de familie Bartels niets in een schikking, want schikken komt over als schuld bekennen en ook tijdens de zitting kwamen de partijen niet nader tot elkaar van de week.

Het Gerechtshof laat voor 19 januari weten hoe het nu verder gaat.

Lees hier de eerdere berichtgeving op Horses.nl in deze zaak

Lees hier het hele bericht op ED.nl



Bron: ED.nl