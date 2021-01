Rechtszaak Lonneke Engel vs Academy Bartels: deskundige moet oordelen

Een deskundige moet zich nog eens buigen over de langlopende vete tussen Lonneke Engel en Academy Bartels. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vandaag in een tussenvonnis bepaald, zo meldt ED. Het geschil gaat om het paard U2 (OO Seven x Havidoff) dat volgens eigenaresse Engel onherstelbaar letsel in zijn mond zou hebben opgelopen in de periode dat hij bij Bartels stond. Daarvoor eist Engel een schadevergoeding tussen de 150.000 en 250.000 euro.

De rechtbank oordeelde eerder dat Engel onvoldoende kon onderbouwen dat het letsel de schuld is van Academy Bartels. Engel ging in beroep. Bartels ontkent dat er bij hen op stal letsel zou zijn toegebracht aan U2.

Blijvende klachten onduidelijk

Het hof vermoedt dat de blessure wel bij Academy Bartels is ontstaan, maar wil er het fijne van weten. Zo is het volgens het hof niet duidelijk of het letsel blijvende klachten veroorzaakt.

Geen aanspraak op waardevermindering

Omdat dat laatste onzeker is, kan Engel geen aanspraak maken op de vergoeding voor waardevermindering die ze eist, stelt het hof in het tussenvonnis. Mogelijk komen andere schadeposten nog wel voor vergoeding in aanmerking, waaronder wellicht een deel van de gemaakte kosten voor verzorging.

Geen schikking

Bij de behandeling van de zaak voor het hof op 4 november vorig jaar drongen de rechters aan op een schikking tussen beide partijen. Zover kwam het niet want beide partijen weken niet van hun standpunt af.

Bron: ED