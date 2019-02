Stichting vraagt rechter om houdverbod voor paardeneigenaresse

De stichting Zinloos Geweld tegen Dieren wil dat de in opspraak geraakte eigenaresse van een paardenopvang in Enschede een zogeheten houdverbod krijgt, zo meldt RTV Oost. Daarmee moet worden voorkomen dat de 43-jarige vrouw in de toekomst opnieuw in de fout kan gaan. Nadat de Hengelose in het verleden reeds meermalen in aanraking was geweest met de politie en Dierenbescherming was het vorige week opnieuw raak.

De landelijk opererende stichting – met een thuisbasis in Enschede – dringt nu in een brandbrief bij de rechtbank Overijssel aan op een dergelijk houdverbod. De Hengelose moet zich volgende week bij de politierechter hiervoor verantwoorden. De stichting loopt met dit houdverbod vooruit op een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Die wil dat de rechter moet kunnen bepalen dat veroordeelde personen maximaal tien jaar geen dieren meer mogen houden.

Dierenmishandeling

De de vrouw moet zich volgende week voor de politierechter in Almelo verantwoorden wegens dierenmishandeling. Terwijl deze zaak nog behandeld moet worden, zijn er vorige week opnieuw twee zwaar verwaarloosde Haflingers bij haar in beslag genomen.

Waarschuwing en dwangsommen

De Hengelose heeft een opvang voor zieke en gewonde paarden aan de Brandemaatweg in Enschede. In de rechtszaak van volgende week draait het om vijftien pony’s en een paard die in oktober 2017 bij de vrouw in beslag zijn genomen. Maar ook daarvoor al is ze meermalen door de Dierenbescherming gewaarschuwd en zijn er dwangsommen tegen haar opgelegd.

Maat vol

Voor de stichting Zinloos Geweld tegen Dieren is de maat nu vol. Voorzitter Henk ten Napel vindt dat paarden en pony’s niet het slachtoffer mogen worden van de dadendrang van de Hengelose. Ten Napel maakt daarbij gebruik van de mogelijkheid dat organisaties zich mogen mengen in een gerechtelijke procedure, het zogenoemde voegen. Daarin vraagt hij de rechtbank Overijssel tegen de eigenaresse een houdverbod op te leggen.

Boven het hoofd

Daarbij wil Ten Napel overigens niet spreken van kwade opzet bij het verwaarlozen van de dieren. In veel gevallen gaat het om – zoals hij dat noemt – mensen met een ‘te groot hart voor dieren’, die de zaken vaak simpelweg boven het hoofd groeien. Het komt echter meermalen voor dat deze ‘dierenvrienden’ ook na een veroordeling toch weer in de fout gaan. “Als het dan meermalen uit de hand loopt, zou een rechter in kunnen grijpen en zo voorkomen dat dit ten koste gaat van het dierenwelzijn”, aldus Henk ten Napel.

Houdverbod

De stichting Zinloos Geweld tegen Dieren pleit er daarom voor dat de politierechter de Hengelose tegen zichzelf in bescherming neemt en – vooruitlopend op de landelijke wetgeving die in de maak is – een houdverbod tegen haar oplegt.

Nieuwe wet

Met een houdverbod van maximaal tien jaar wil minister Grapperhaus voorkomen dat personen, die worden veroordeeld wegens dierenmishandeling, weer in de fout kunnen gaan. Om dieren te kunnen beschermen, is snel optreden geboden, aldus de bewindsman. Hij wil daarom dat het houdverbod meteen na de rechterlijke uitspraak van kracht wordt, ook als de veroordeelde nog in hoger beroep gaat.

De advocaat van de Hengelose wil niet op de zaak reageren.

