Er is vier jaar cel geëist tegen Ger Visser. De oud-directeur staat met zijn vrouw en twee kinderen terecht in de omvangrijke strafzaak Maruoka. Ook tegen hen eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen. "Fraude van deze omvang, komen we niet gauw tegen", sprak de officier van justitie van het Landelijk Parket woensdag aan de rechtbank in Den Bosch.

De familie Visser moest voorkomen voor een zaak die voor een groot deel draait om vervalste documenten. Dat zou gebeurd zijn in een periode van meer dan tien jaar, van 1 januari 2006 tot en met 12 oktober 2018.

Van voetstuk gevallen

Tegen Ger Visser eist het OM vier jaar gevangenisstraf met aftrek van de voorlopige hechtenis van 97 dagen. “Hij was een gevierd zakenman, maar is hard van zijn voetstuk gevallen. Niet op de grond, maar nog dieper, in de beerput van list en bedrog”, aldus het OM.

Celstraffen

Tegen zijn 38-jarige zoon Ger Jr. wordt twee jaar gevangenisstraf geëist. Vissers vrouw staat volgens het OM een celstraf van 24 maanden (waarvan 12 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar) te wachten. De 35-jarige dochter hoorde 12 maanden, waarvan zes voorwaardelijk met eveneens een proeftijd van twee jaar tegen zich eisen.

Complot

De familie Visser is van mening dat er sprake is van één groot complot en zouden een officier van justitie, curatoren, een rechter-commissaris, een rechter en twee banken onder één hoedje spelen door het familiebezit te willen overnemen. Om die gedachtegang kracht bij te zetten, hebben verdachten op grote schaal documenten vervalst en daarvan gebruik gemaakt in juridische procedures.

Lees hier het hele artikel.

Lees ook:

Bron: Omroep Gelderland