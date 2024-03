Von Allwörden verschijnt niet voor rechter, moet 30.000 euro boete betalen

Manfred von Allwörden moest gisteren voor de rechtbank van Ratzeburg verschijnen om zich te verantwoorden voor overtreding van de dierenwelzijnswet. Hij en zijn advocaat kwamen echter niet opdagen. Daarom werd de beroemde en zeer succesvolle Holsteinse fokker bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 30.000 euro. De voormalige mega-bakker, die zijn bedrijf in 2022 heeft verkocht, mag het bedrag in delen betalen. Volgens de aanklacht heeft Von Allwörden de dood van 14 paarden op zijn geweten.

De advocaat van Manfred von Allwörden had op 11 maart om uitstel gevraagd, omdat zijn cliënt ”acuut ziek” was. Een arts uit Mölln had dit bevestigd. Omdat deze bevestiging echter niet voldeed aan de eisen die de rechtbank stelt aan een medische verklaring, bleef de datum voor de zitting ongewijzigd.

Behandeling van zaak

Toen Von Allwörden 15 minuten na begin van de zitting nog niet was verschenen, ging de rechter over tot behandeling van de zaak. Hoofdofficier van justitie Ihde citeerde uit zijn dossiers: “Zaak één: in 2020 werden zeven dieren ziek door verzuim, drie moesten geëuthanaseerd worden. Casus twee: in 2021 moest één merrie geëuthanaseerd worden, casus drie en vier: elk één dier.” Hij verwees nogmaals naar de voorwaarden die het veterinair bureau in november 2021 had opgelegd, die echter geen “significante verbetering” hadden gebracht. Zijn verdere woorden benadrukten dit: “Geval vijf: negen dieren, waarvan er zes moesten worden afgemaakt. Geval zes: vier getroffen dieren, waarvan er twee moesten worden geëuthanaseerd.”

Boete

Manfred von Allwörden werd aansluitend veroordeeld tot het betalen van een boete van 30.000 euro. Tevens werd een voorwaardelijke geldstraf van in totaal 112.500 euro uitgesproken die Von Allwörden de komende twee jaar boven het hoofd hangt.

Bron: Horses.nl/St-Georg