Vonnis tegen Eric Lamaze in hoger beroep vernietigd

Een hof van beroep in Florida heeft het vonnis van een lagere rechtbank tegen springruiter Eric Lamaze vernietigd. Het hof oordeelde dat de lagere rechtbank “misbruik had gemaakt van haar bevoegdheid” en de Canadese Olympiër een eerlijk proces had onthouden toen de rechter hem tijdens een hoorzitting in september 2023 veroordeelde nadat de rechtbank het verzoek van de advocaat van Lamaze had ingewilligd om zich terug te trekken en hem niet langer te verdedigen.

Het hof van beroep vernietigde op 30 april het vonnis van november 2023 van Palm Beach County Circuit Court-rechter Maxine Cheeseman tegen Lamaze, waarin werd bepaald dat de Olympische kampioen van Hongkong ongeveer 1,4 miljoen dollar schuldig was aan Lorna Guthrie, Jeffrey Brandmaier en hun Knightwood Stables voor de aankoop en verkoop van twee paarden. Tot deze paarden behoorde Nikka VD Bisschop, een merrie die Canada heeft vertegenwoordigd op de Pan American Games van 2023 (Chili) en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Fraude

Naast het terugdraaien van Cheeseman’s beslissing, schreef de rechter van het hof van beroep Mark Klingensmith dat hij ook haar bevinding zou hebben teruggedraaid dat Lamaze fraude pleegde tegen de rechtbank door te liegen over zijn kankerbehandeling. Hij noemde het gedrag van Lamaze “wanstaltig” maar zei dat de leugens van Lamaze geen invloed hadden op de feiten in de kern van de zaak, die gaat over de aankoop en verkoop van de twee paarden.

De zaak tegen Lamaze is nu terugverwezen naar het Palm Beach County Circuit Court.

Hoor en wederhoor

“Deze beslissing herstelt het juridische proces,” aldus een woordvoerder van Lamaze in een persbericht. “De zaak zal nu op zijn merites worden behandeld in een hoor en wederhoor procedure, waardoor Eric Lamaze zijn recht op een hoorzitting terugkrijgt.”

Bron: Chronofhorse.com/Horses.nl