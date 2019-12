Vrouw krijgt straf voor laster op Facebook

Het hof van beroep van Luik (België) heeft een vrouw veroordeeld tot de betaling van 500 euro schadevergoeding aan een slachtoffer van laster. Ze had de eigenaresse van een manege in Thimister-Clermont op Facebook dierenmishandeling verweten. Het bericht werd door 5.000 mensen, onder wie dierenactivisten, gedeeld en negatief becommentarieerd.

De vrouw had een zakenrelatie met de eigenaresse van de manege en lag met haar overhoop over de aankoop van een terrein. In november 2016 zag ze een dood paard liggen aan de rand van een terrein van de manege. Ze maakte foto’s van het dode dier en van de stallen op de manege waarin de paarden volgens haar te lang opgesloten werden. In haar Facebook-bericht zei ze ook dat de dieren ondervoed waren.

Afwachting destructie

De eigenaresse van de manege ontkende dat ze haar dieren mishandelde. Het dode paard was door een veearts geëuthanaseerd, omdat het problemen aan een heup had. Het dier lag aan de rand van het terrein in afwachting dat het door een destructiebedrijf zou worden opgehaald.

Bron: Nieuwsblad