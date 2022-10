Schelstraete Equine Law breidt uit

Mr. Luc Schelstraete, managing partner en oprichter van Schelstraete Equine Law is verheugd aan te kondigen dat in de loop van de afgelopen tien maanden het kantoor aanzienlijk is uitgebreid. In november 2021 werd mr. Piotr Wawrzyniak equity partner en mededirecteur van het kantoor. Piotr heeft de leiding over de zakelijke divisie van Schelstraete. Hij is gespecialiseerd in internationaal contractenrecht, ondernemingsrecht en sportrecht.

Onlangs heeft Schelstraete haar team versterkt:

I. Prof. dr. Burghard Piltz, een gerenommeerde autoriteit op het gebied van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Burghard Piltz is benoemd tot Of counsel International Sales. Daarnaast is Burghard Piltz een gerenommeerd internationaal arbiter, advocaat in Duitsland en reeds jarenlang voorzitter van de Duits-Argentijnse Kamer van Koophandel.

II. Prof. Zachary R. Calo is hoogleraar sportrecht en arbitrage aan de Hamad bin Khalifa Universiteit in Doha, Qatar. Prof. Calo, lid van de balie van het district Columbia (U.S.A.), is tevens internationaal advocaat en arbiter in Qatar. Prof. Calo is benoemd tot Of Counsel van het kantoor. Daarnaast heeft prof. Calo de leiding over Schelstraete Equine Law Middle East.

III. Laura ter Steeg, strafrechtadvocaat uit Amsterdam, is benoemd tot Compliance Advisor van het kantoor. Laura is een rijzende ster in het Nederlandse strafrecht.

IV. Bushra (Al) Wakid uit Riyad, Saudi-Arabië, is benoemd tot PR-manager voor het Midden-Oosten. Bushra is paardrijdster en heeft een aantoonbare staat van dienst op het gebied van journalistiek, public relations en media. Bushra studeerde Engels aan de Princess Norah bin Abdulrahman University en is onderzoeker internationale studies/relaties.

Nieuwe locaties van Schelstraete Equine Law

Schelstraete erkent en waardeert het internationale karakter van de hippische business en sport en om permanent een dienstverlening van hoog niveau aan de hippische gemeenschap te bieden, heeft Schelstraete verschillende samenwerkingsovereenkomsten gesloten over de hele wereld. Op basis hiervan zullen verschillende gerenommeerde buitenlandse kantoren en advocaten hun hippische praktijk leiden als Schelstraete-locaties in New York, Londen, Parijs en in het Midden-Oosten (Doha, Qatar). Kijk voor meer info op de website www.schelstraete.nl

Internationaal netwerk

De oprichter en managing partner van het kantoor Luc Schelstraete verklaart: “Ik ben erg trots dat ons nichekantoor is uitgegroeid tot het meest toonaangevende kantoor in international equine law. Piotr Wawrzyniak, ikzelf en ons team waren niet alleen in staat om het internationale netwerk te ontwikkelen maar ook onze kennis en ervaring in deze niche. Wij kunnen al onze cliënten onze diensten aanbieden op de belangrijkste continenten.”

De nieuwe locaties

Schelstraete Equine Law Amsterdam powered by Schelstraete Advocaten BV

Schelstraete Equine Law Londen powered by DKLM

Schelstraete Equine Law Midden-Oosten powered by Prof. Z.R. Calo

Schelstraete Equine Law New-York powered by Song.Law

Schelstraete Equine Law Parijs powered by INSCIO Advocaten