Schorsing Paul Estermann van zeven jaar teruggebracht tot vier jaar

In 2019 werd de Zwitserse springruiter Paul Estermann door de rechtbank van Willisau schuldig bevonden aan dierenmishandeling en veroordeeld tot een boete. De Zwitserse paardensportbond SVPS legde hem aan het begin van dit jaar een schorsing op voor een periode van zeven jaar. Maar na een hoger beroepsprocedure heeft SVPS de ruiter nu voor vier jaar geschorst.

In de zaak Estermann gaat het om het volgende: in oktober 2018 bracht het Zwitserse dagblad Blick schokkende foto’s naar buiten van een tot bloedens toe geslagen paard (let op, dit zijn heftige beelden). De overleden merrie Castlefield Eclipse (v. Obos Quality) zou op de foto’s staan. De Tsjechisch groom Zdenek Dusek overhandigde de eerste foto’s van het gewonde paard aan de politie.

Middelzwaar misdrijf

Aanvankelijk legde de Zwitserse bond Estermann en schorsing van zeven jaar op. Maar na een klacht ingediend bij de Associatierechtbank heeft de bond de schorsing naar vier jaar teruggebracht. Ter rechtvaardiging van de beslissing om de schorsing met drie jaar in te korten, zegt Carl-Gustav Mez, voorzitter van de Associatierechtbank: “De Associatierechtbank baseert haar beoordeling op het oordeel van de kantonrechter van Luzern. In de strafprocedure heeft zij vastgesteld dat het onderhavige geval om een ​​middelzwaar misdrijf gaat en heeft zij de straf dienovereenkomstig vastgesteld. Tegen deze achtergrond kwam het Associatiehof in haar herziene oordeel tot de conclusie dat de basissanctie lager moet worden vastgesteld dan de Sanctiecommissie heeft aangenomen. Net als de Sanctiecommissie hield ook het Associatiehof rekening met verschillende verzachtende aspecten.”

Binnen de jurisdictie van de vereniging is deze beslissing definitief. Estermann kan echter terug naar de burgerlijke rechter. Hij heeft dertig dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing.

Bron Swiss Equestrian/St.Georg

