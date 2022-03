Tuchtzaak tegen Mark Todd aangehouden voor verder onderzoek

Vandaag maakte de BHA (British Horseracing Authority) bekend dat de tuchtzaak tegen Sir Mark Todd, is aangehouden. Op een video uit 2020 was te zien hoe hij een paard met een boomtak sloeg om zo het water in te gaan.

Een onafhankelijk panel van de BHA zou gisteren beslissen of zijn gedrag de reputatie van de rensport heeft geschaad. Maar juryvoorzitter James O’Mahony zei dat er “juridische kwesties waren die zorgvuldig overwogen moesten worden”.

Olympisch Kampioen

Todd won Olympisch individueel eventing goud in Los Angeles 1984 en Seoul 1988. Hij werd in 2013 geridderd voor zijn prestaties in de paardensport. In 2019 besloot hij te stoppen met eventing en werd hij racepaardentrainer.

Todd die bekend staat om zijn horsemanship en kundigheid heeft zich meerdere keren publiekelijk verontschuldigd. “Een van de belangrijkste dingen die ik predik is het tot stand brengen van wederzijds respect tussen paard en ruiter en dat geduld en vriendelijkheid de beste manier is om resultaten te boeken,” zei hij. Ik geloof dat dit een van de belangrijkste eigenschappen is, samen met een groot inlevingsvermogen in dieren, die mij in staat heeft gesteld om een lange en succesvolle carrière in de eventing te hebben. Ik ben erg teleurgesteld in mezelf dat ik me daar in dit geval niet aan heb gehouden,” aldus Todd.

Raceverbod

Todd werd tot de dag van vandaag voorlopig geschorst. Dat betekent dat hij geen paarden kan racen in Groot-Brittannië of daarbuiten zolang het onderzoek duurt. Er is nog geen datum vastgesteld voor de nieuwe hoorzitting.

Bron: Horseandhound