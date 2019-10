Arbitragehof beslist: Rob Everaert alsnog naar WK

Deze week wordt in Le Lion d'Angers het Wereldkampioenschap voor jonge eventingpaarden verreden. Daarvoor was de Belgische eventingruiter Rob Everaert aanvankelijk niet geselecteerd maar gisteren heeft hij via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zijn selectie alsnog kunnen afdwingen. Everaert en zijn zesjarige merrie Nimble van het Eksterhof (Quickfeuer van Koekshof x Rotspon) zijn vervolgens gelijk afgereisd en inmiddels in Frankrijk aangekomen.

“Dinsdag heeft het Belgisch arbitragehof voor de sport beslist dat de Belgische sportfederatie, K.B.R.S.F., Rob Everaert en zijn paard Nimble van het Eksterhof moet opnemen in hun selectie voor het wereldkampioenschap eventing voor 6 jarige paarden dat van 16 tot 22 oktober wordt verreden in in Le Lion D’angers”, meldt Stal ’t Eksterhof.

Selectie afdwingen

“Op 27 september 2019 werd de selectie bekend gemaakt waarin Rob Everaert tot verbazing van velen ontbrak. Rob, die tweede stond in de rangschikking van zesjarige eventingpaarden opgesteld door de K.B.R.S.F. , nam hierna een advocaat onder de arm. Dinsdag werd in het voordeel van de combinatie uitgesproken. Rob en zijn team betreuren de manier waarop hij zijn selectie heeft moeten afdwingen en hoopt dat de nationale federatie hieruit haar lessen trekt.”

Bron: Horses.nl/Stal ’t Eksterhof