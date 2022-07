Bonder wint rechtszaak om springpaard Alex

Maureen Bonder reed Alex (v. Arpeggio) in zeven jaar naar het hoogste niveau. Na haar overwinning op het CSI Salland in Marienheem verkocht Bonder de ruin naar Amerika. Resultaat van deze verkoop was een langdurige rechtszaak met de belastingdienst. Na acht jaar is de zaak besloten in het voordeel van de familie Bonder en hebben zij op alle punten gelijk gekregen.

Alex was in eigendom van de vader van Maureen. Toen de Arpeggio zoon verkocht werd beweerde de belastingdienst dat hij zakelijk bezit was en dus geen privé bezit. Een lange rechtszaak volgde die eerder al werd gewonnen door de familie Bonder. De belastingdienst ging in hoger beroep en gister kwam daar de uitspraak: familie Bonder heeft op alle punten gelijk gekregen.

Uitspraak.