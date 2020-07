Celstraf voor brandstichter die drie dode paarden op zijn geweten heeft

Een 54-jarige man uit Noord-Holland is door de Haarlemse rechtbank veroordeeld tot vijftien maanden celstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De man stak op 4 december 2019 de paardenstal bij een boerderij in Halfweg in brand. Daarbij kwamen drie paarden om het leven en raakte één paard zwaargewond.

De man stak rond 1.00 uur ’s nachts pakken zaagsel die onder een luifel van de houten paardenstal lagen in brand met benzine, een krant en een aansteker of lucifers. Deze spullen had hij zelf van huis meegenomen. Twee paarden kwamen op 4 december meteen om het leven. Het derde paard moest later uit zijn lijden worden verlost.

Brand snel ontdekt

Dat er niet meer paarden zwaargewond zijn geraakt dan wel overleden en niet meer schade aan de (andere) stallen en de naastgelegen woning is ontstaan, is te danken aan een oplettende automobilist, die de brand vanaf de weg heeft waargenomen en direct de brandweer heeft gewaarschuwd. Doordat de brand zo snel is ontdekt en de brandweer en de staleigenaren snel ter plaatse waren, konden de meeste paarden tijdig uit de stallen worden gehaald.

