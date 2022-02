Drievoudig jockey kampioen Oisin Murphy geschorst tot februari 2023

Jockey Oisin Murphy heeft deze schorsing opgelegd gekregen door de British Horseracing Authority (BHA). Tijdens de hoorzitting werd het beeld geschetst van een jonge man die willens en wetens de Covid-regels negeerde.

De aanklacht bestond uit het overtreden van de Covid-beperkingen. Murphy verzuimde om na terugkeer van een vakantie in Mykonos in september 2020, 14 dagen in zelf-isolatie te gaan. In plaats daarvan loog hij door te zeggen dat hij op vakantie was geweest in Italië waar na terugkomst geen zelf-isolatie vereist was. Echter door foto’s te plaatsen op zijn Social media dat hij op Mykonos was liep hij tegen de lamp.

Weloverwogen gelogen

“We concluderen dat je dacht dat je boven de regels en de wet stond. Dit gedrag was een sportman en voormalig kampioen onwaardig. Je hebt je collega’s, het racepubliek en de sport in de steek gelaten door weloverwogen risico’s te nemen met de gezondheid van anderen”, zei tuchtpanelvoorzitter James O’Mahony.

Schorsing

Oisin kreeg een boete van 31.111 pond en mag 14 maanden lang zijn vergunning niet opnieuw aanvragen, met terugwerkende kracht tot 8 december 2021. Dit betekent dat hij tot 16 februari 2023 niet opnieuw een aanvraag kan indienen om wedstrijden te rijden.

Bron: Horseandhound