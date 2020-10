Ger Visser krijgt drie jaar celstraf

Ger Visser (67) uit Gorssel moet drie jaar de cel in voor het vervalsen van documenten rond het faillissement van zijn bedrijf Eurocommerce. Zijn vrouw en twee kinderen kregen vandaag bij de rechtbank in Den Bosch taakstraffen opgelegd. Dat meldt De Stentor.

Het echtpaar Visser en de twee kinderen hangen bovendien nog andere celstraffen boven het hoofd. Vader Ger werd in 2016 ook tot 3,5 jaar cel veroordeeld voor faillisementsfraude bij de ondergang van zijn vastgoedbedrijf Eurocommerce in 2012. Zijn vrouw Patricia (62) en zoon Ger jr. (38) kregen toen een jaar cel opgelegd, dochter Kristel (35) een half jaar cel.

Documenten vervalst

Voor het hoger beroep in die zaak heeft de familie Visser opnieuw op grote schaal documenten vervalst, is nu ook het oordeel van de rechtbank. Het gaat om vervalste (huur)overeenkomsten, post-its en gespreksverslagen.

Megacomplot

Met de documenten wilden de Vissers bij het hoger beroep een megacomplot aantonen door de inmiddels overleden vastgoedmagnaat Dik Wessels uit Rijsen, de Rabobank, de FGH-bank en het OM om de Eurocommerce-vennootschappen in een faillissement te duwen.

Kwade genius

Tegen Ger Visser was vier jaar cel geëist. Visser wordt gezien als de kwade genius en leider van de familie. “Hij is hard van zijn voetstuk gevallen in een beerput van list en bedrog”, aldus de officier van justitie.

Werkstraf

Tegen zijn zoon Ger werd twee jaar cel geëist, tegen vrouw Patricia één jaar en tegen dochter Kristel zes maanden. De rechtbank legde het drietal echter ieder een werkstraf van 100 uur op. De rechtbank koos voor lagere straffen omdat niet alle feiten die het OM had opgevoed, bewezen konden worden.

Hoger beroep faillissementsfraude

Wanneer het hoger beroep van de faillissementsfraude dient, is nog niet bekend.

