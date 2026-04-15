Hippisch advocaat Rianne van der Heijden uit ambt gezet: ‘Begrijpt de kernwaarden van de advocatuur onvoldoende’

Advocaat Rianne van der Heijden mag ook van de hoogste tuchtrechter niet meer haar beroep uitoefenen. De vrouw uit Son liet onduidelijkheid bestaan over haar rol in een kwestie op een bungalowpark in Waalre en zette klagers onder druk. Van der Heijden presenteerde zich als specialist in hippisch recht met haar kantoor Emyrtan.

‘Het Hof komt tot de conclusie dat verweerster niet geschikt is het beroep van advocaat uit te oefenen. Verweerster heeft consequent laten zien onvoldoende te begrijpen wat de kernwaarden voor de advocatuur inhouden en heeft zelfs de toepassing van het tuchtrecht belemmerd en ondermijnd, door te liegen tegenover de deken en de tuchtrechter en door klager aansprakelijk te stellen vanwege de door hem ingediende tuchtklacht. In het licht van het voorgaande acht het hof het net als de raad niet verantwoord dat verweerster de praktijk als advocaat uitoefent. Het hof is dan ook van oordeel dat schrapping van het tableau de enige passende en geboden maatregel is’, is te lezen in de uitspraak van het Hof van Discipline.

Van der Heijden vocht een eerdere uitspraak van de tuchtrechter aan, waarin werd geoordeeld dat de jurist niet geschikt is om als advocaat te werken.

Hippisch recht

Op de website van Emyrtan wordt vermeld: Rianne van der Heijden is al meer dan 35 jaar actief en bekend met de hippische sport en paardenfokkerij. Het hippisch recht is de juridische tak van sport in een rechtsgebied waar het niet alleen gaat om ‘gelijk hebben’ of om ‘gelijk krijgen’. De paardenfokkerij, sportbelangen en sportprestaties blijken dan een evenwichtig koord-dansend te balanceren in onzekere situaties waarin emoties en geld een grote rol spelen. Rianne kent deze emoties. Als hippisch recht specialiste en als geboren paardenliefhebber weet zij als geen andere de juridische balans te geven wanneer deze tussen partijen wordt gevonden. Met als ultimum remedium een gang naar de rechter die daaronder gaat, vaak voor de rechter een niet-specialistisch rechtsgebied.

Bron: Horses.nl