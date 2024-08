Kreupele pony moet terug, gezin uit Rijssen heeft recht op vergoeding

Een gezin uit Rijssen wil de koop van een valse pony ontbinden, die ze eind maart voor hun zesjarige dochter hadden aangeschaft. De rechter in Almelo heeft besloten dat de stal die de pony heeft verkocht hem moet terugnemen, het aankoopbedrag van 4500 euro moet terugstorten en de gemaakte kosten voor bijvoorbeeld stalling moet betalen.

De rechter legt ook een dwangsom op, zodat de stal gedwongen wordt het vonnis uit te voeren.

Geen veilige familiepony

Het gezin uit Rijssen beweert dat de pony vanaf de levering kreupel is. Dit komt door artrose in beide achterbenen. De pony heeft ook astmatische klachten en vertoont gevaarlijk gedrag. Het gezin vindt dat de pony geen veilige familiepony is, waar ze recreatief mee wilden rijden.

Bron: Horses.nl