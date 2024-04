Man krijgt taakstraf voor ontucht met pony

Bij een manege in Rijswijk heeft een 47-jarige man ontucht gepleegd met een pony. Dat is vast komen te staan door middel van camerabeelden en aangetroffen DNA. De zaak is voorgekomen bij de politierechter en die vindt het misbruik bewezen. De straf: 80 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke celstraf.

De eigenaresse van de pony had al langer aanwijzingen dat er gekke dingen gebeuren in een stal van haar manege in Rijswijk. De deur was een keer opengebroken en ze had al eens sporen van modderige voeten gevonden. Daarom had ze camera’s opgehangen. Die hebben in een nacht opgenomen dat er een man achter de pony staat en seksuele handelingen verrichtte.

DNA in pony

Drie maanden later werd er een man aangehouden die in de stal lag te slapen. De pony was door de eigenaresse toen allang weggehaald en ondergebracht in een andere stal. Er staan nu schapen. Het DNA van deze man kwam overeen met gevonden sporen in de pony.

Straf

De rechter vindt het misbruik van de pony bewezen en geeft 80 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke cel. Daarnaast moet de man zich verplicht laten behandelen.

Lees hier het verslag van Omroep West

Bron: Omroep West