Paardenboer uit Aagtekerke veroordeeld voor ontucht

Een 74-jarige man uit Aagtekerke is veroordeeld tot één jaar voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij jarenlang ontuchtige handelingen pleegde bij twee vrouwen die zijn paarden verzorgden en er op mochten rijden. Dat betekent dat de man niet de cel in hoeft als hij de komende twee jaar geen nieuwe strafbare feiten pleegt. Wel moet hij een schadevergoeding betalen en verplicht meewerken aan een behandeling bij Emergis en aan controles op drugs of alcohol, meldt Omroep Zeeland.

De rechtbank in Middelburg vindt bewezen dat de man tussen 2005 en 2020 veelvuldig de vagina, borsten en billen van de vrouwen heeft betast. De man werd echter vrijgesproken van ontuchtige handelingen die hij voor die tijd zou hebben gepleegd, daar is onvoldoende bewijs voor. Het gaat om de periode voordat de vrouwen zestien jaar waren.

Eis acht maanden cel

De officier van justitie eiste twee weken geleden acht maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk en een werkstraf van 120 uur. De rechtbank gaat daar dus niet in mee en zegt rekening te hebben gehouden met de leeftijd en broze gezondheid van de man en zijn vrijwel blanco strafblad.

Grote liefde voor paarden

De twee vrouwen die aangifte deden, zijn nu 33 en 31 jaar. Opmerkelijk is dat de handtastelijkheden doorgingen tot de één 24 en de ander 28 jaar was. Hun grote liefde voor paarden, ligt daaraan ten grondslag vertelden de slachtoffers tijdens de inhoudelijke behandeling. “Hij wist dat ik niet zonder Wolkje kon en heeft misbruik gemaakt van zijn machtspositie”, zo zei één van de vrouwen in haar slachtofferverklaring.

Twee gezichten

De paarden werden niet goed verzorgd volgens de vrouwen en de paardenliefde was zo groot, dat ze bleven gaan. Maar ze gingen wel altijd met spanning naar het erf van de man toe. “Hij heeft twee gezichten. De ene keer stond hij te vloeken en schelden en vernederde hij ons. De andere keer mochten we alles, maar vertoonde hij wel seksistisch gedrag.”

Verdachte ontkent

De bejaarde verdachte heeft alle aantijgingen ontkend. Volgens hem hebben de vrouwen, allemaal uit de gereformeerde gemeente, elkaar opgehitst en zijn ze boos. “In 2020 zijn er wat paarden naar mijn neefje gegaan. Daar moesten ze betalen om te rijden, bij mij was dat gratis. Dat is de reden denk ik.”

Schadevergoeding

De Aagtekerkenaar moet beide vrouwen een schadevergoeding betalen. Het ene slachtoffer krijgt 15.636 euro aan materiele en immateriële schade, het andere slachtoffer 2.500 euro aan smartengeld.

