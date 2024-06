Taakstraf voor diefstal van veulen uit Dalerveen

Een 48-jarige man uit Dalerveen en een 37-jarige vrouw zonder bekend woonadres zijn voor een diefstal van een veulen veroordeeld tot een taakstraf van 32 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter vindt het bewezen dat de twee op 6 augustus 2022 bij een manege in Dalerveen een veulen van drie maanden oud in een trailer zette en met het dier wegreden, dat meldt RTV Drenthe.

De eigenaresse deed aangifte. Het veulen was in Dalerveen voor een keuring van het Bonte Paarden Stamboek (BPS).

Rekening dekking

De moeder van het veulen was gedekt door de hengst van de verdachte uit Dalerveen. Er was onenigheid over de rekening van de dekking. Volgens de aangeefster had ze alles keurig betaald. Dit wordt bestreden door eigenaar van de dekhengst.

Onenigheid geëscaleerd

De onenigheid escaleerde die dag in de manege. Er werd flink geduwd en getrokken om het veulentje bij de moeder weg te krijgen. Volgens de vrouwelijke verdachte probeerde zij juist het hoofd van het dier te beschermen.

Gereedstaande trailer

Volgens haar medeverdachte zou, in overleg met een bestuurslid van het BPS, het veulentje apart worden gezet om de onenigheid met de eigenaresse ter plekke uit te praten. In plaats daarvan werd het veulen in een gereedstaande trailer gezet. Omdat beiden direct met het dier wegreden vindt de rechter diefstal bewezen. Het veulen was een tijdlang onvindbaar. Via een civiele procedure kreeg de eigenaresse haar veulen terug.

Klacht

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot het tweetal destijds niet vervolgen. Er was te weinig bewijs en de zaak werd geseponeerd. Het ging volgens het OM om een langslepend conflict dat beter kon worden afgehandeld bij een civiele rechter. De eigenaresse diende tegen deze beslissing een klacht in bij het gerechtshof. Het hof besliste dat het OM de zaak toch in behandeling moest nemen. Dat is de reden dat de beide verdachten bijna twee jaar na het incident alsnog bij de politierechter in Assen moesten verschijnen.

Bron: RTV Drenthe