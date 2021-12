Uitspraak zaak Tops en McCourt: Ondernemingskamer stelt derde bestuurder aan

De Amsterdamse Ondernemingskamer stelt per direct een derde bestuurder aan, namelijk John Jaakke, een Nederlands jurist en sportbestuurder. Zo luidt de uitspraak in de zaak Tops en McCourt. De aangewezen bestuurder krijgt een beslissende stem en kan, zo nodig, zonder dat er sprake is van unanimiteit besluiten nemen.

Quote meldt dat volgens Tops de onderneming die hij in 2006 oprichtte in het voortbestaan bedreigd wordt. De aanleiding daarvoor is McCourt, bouwmiljardar en sportinversteerder, die weigert een handtekening te zetten onder een vijfjarig contract met trouwe hoofdsponsor Longines. Dat is goed voor bij elkaar zo’n €100 miljoen in de periode 2023-2027, plus de optie tot verlenging. Tops en de door hem zestien jaar geleden aangestelde directeur Fred van Lierop hebben met Longines afgesproken dat ze er vóór 31 december met elkaar uit moeten zijn.

No-deal een ramp

Bij de Ondernemingskamer werd donderdagavond duidelijk dat Tops en Van Lierop een no-deal als een ramp zien. In Valkenswaard, waar de organisatie zit, was het vanwege corona alle hens aan dek. Slechts twee van de normaal gesproken zestien tot twintig evenementen gingen door. Onder de streep staat een verlies van €6,5 miljoen. Dit jaar verwacht de onderneming break-even te eindigen. De animo onder sponsoren om groots in te stappen, is volgens hen klein. McCourt ziet dat anders.

Derde bestuurder

De voorzitter van de Ondernemingskamer, die vanmiddag alleen uitspraak deed, bepaalt niet wie er gelijk heeft wat betreft het Longines-contract. Wel constateert hij dat de covid-19-pandemie een bres in de financiële verdediging van de onderneming heeft geslagen. En dat door het conflict tussen aandeelhouders Tops en McCourt, die mede-bestuurder is naast Van Lierop, zorgvuldige besluitvorming onmogelijk is. De aangestelde derde bestuurder John Jaakke moet dit gaan veranderen, waarmee niet gezegd is dat die contractondertekening er als vanzelfsprekend komt.

Veeg uit de pan

McCourt krijgt van de Ondernemingskamer nog wel een flinke veeg uit de pan. Het is ‘aannemelijk’ dat hij het tweemansbestuur bewust heeft gecreëerd, om zo een veilingprocedure te starten. In de overeenkomst van Tops en McCourt uit 2020 blijkt namelijk dat als tijdens twee opeenvolgende bestuursvergaderingen een unaniem besluit uitblijft rond ‘zeer belangrijke onderwerpen’, de ene de ander mag uitdagen tot een ‘mexican shootout’, waarbij beide aandeelhouders tegelijkertijd een bieding in een gesloten envelop uitbrengen. De aandeelhouder met het hoogste bod krijgt de mogelijkheid de ander uit te kopen. De Amerikaan heeft deze procedure inmiddels opgestart.

Lees hier het volledige bericht op Quote

Lees hier het bericht over de zaak op Quote

Lees hier het bericht op Quote over Lars Windhorst

Bron: Quote