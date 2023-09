Verkoper van drachtige merrie eist veulen bij koper op, rechter gaat daar niet in mee

Een man die een drachtig paard verkocht, eiste het veulen na geboorte terug van de nieuwe eigenaar. Hij had alleen het paard verkocht, zo stelde hij, en niet het veulen. De rechter in Zwolle, die deze week uitspraak deed in het kortgeding over het veulen ging daar niet in mee.

De verkoper verkocht de merrie in december vorig jaar voor 5.750 euro. In mei werd het veulen geboren, maar op meerdere sommaties van de verkoper om het veulen terug te geven, werd niet gereageerd.

Niet het veulen

Volgens de verkoper was afgesproken dat de koper wel de merrie kocht, maar niet het veulen, zo staat te lezen in het vonnis. Het veulen zou volgens hem bij de merrie blijven tot het moment van spenen en daar naar de verkoper gaan. De koper ontkent dat.

Veulen blijft bij koper

De rechter oordeelde dat niet kan worden bewezen dat er afspraken zijn gemaakt over het veulen. Over wie het veulen zou krijgen, is geen bewezen contact geweest. Het veulen blijft dus bij de koper “Door de overdracht is ook het eigendom van het veulen overgegaan op gedaagde”, is in het vonnis te lezen. Ook moet de verkoper de proceskosten betalen. Die zijn te overzien, de koper had geen advocaat in de arm genomen.

Lees het volledige vonnis hier

Bron: RTL Nieuws / Rechtspraak.nl