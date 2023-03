Vier jaar cel voor brandstichting in manege Balen

Een man uit het Belgisch Limburgse Ham is veroordeeld tot vier jaar cel (waarvan de helft voorwaardelijk) voor een brandstichting in Balen. In de manege van zijn ouders stak hij 's nachts hooi in brand waarna vier paarden in de vlammen om het leven kwamen. Naast de celstraf is de man veroordeeld tot het betalen van 73.000 euro schadevergoeding voor de gestorven paarden.

Verder moet de man zich laten behandelen voor zijn alcohol- en drugsgebruik. De man stichtte op 19 februari 2022 brand in de manege van zijn ouders, aan de Kempenstraat in Balen. Hij deed dat om zijn frustraties af te reageren, onder meer tegen zijn vader.

Stal in lichterlaaie

De man gooide een brandversneller over hooi en wakkerde de vlammen aan met een bladblazer. Al gauw stond een stal in lichterlaaie. De vader van de beklaagde probeerde zoveel mogelijk paarden in veiligheid te brengen. Twee dieren vluchtten weg en veroorzaakten een verkeersongeval. Daarbij raakte de broer van de beklaagde gewond. Voor vier paarden kon geen hulp meer baten.

Kot in brand gestoken

De politie kwam al snel bij de dader terecht. Zijn moeder had de stem van haar zoon gehoord, net voor de stal in brand stond. Eerder op de avond waren er al problemen geweest. Tijdens zijn vlucht op de fiets had hij de brandstichting ook opgebiecht aan een buurtbewoner. “Ik heb het kot in brand gestoken”, riep hij in dronken toestand.

Schadevergoeding

De brandstichter moet al zeker een schadevergoeding van 73.000 euro betalen, onder meer aan de eigenaren van de gestorven paarden. De grootste schadevergoeding, voor de schade aan de manege, moet nog worden bepaald.

Bron: VRT