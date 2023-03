Werkstraf en voorwaardelijke boete voor verwaarlozing paarden

Een 40-jarige inwoner uit Ravenswoud (provincie Friesland) is dinsdag door de economische politierechter veroordeeld tot een werkstraf. De paarden, pony's en ezels die werden gehouden op zijn locatie in Appelscha werden niet goed verzorgd.

Bij een controle op 4 februari 2020 op de locatie in Appelscha bleek dat er sprake was van achterstallig onderhoud van de hoeven van paarden, pony’s en ezels. Ook waren de stallen vervuild en hadden de dieren onvoldoende voer en water.

Medeverantwoordelijk

De verdachte betoogde dat het niet zijn dieren waren. Hij had tegen de echte eigenaar gezegd dat die zijn dieren op moest halen. “Maar dat deed hij niet”, aldus de verdachte. De rechter legde uit dat de man misschien niet de eigenaar was, maar wel de houder en de verzorger. Hij was dus medeverantwoordelijk.

Voorstel

De man heeft alle dieren weg moeten doen, hij heeft thuis alleen nog een paar ezels staan. De officier van justitie had hem eerder al buiten de rechter om een voorstel gedaan: hij kon een rechtszaak voorkomen door een boete van 300 euro en een werkstraf van 60 uur te accepteren.

Verdachte niet akkoord

Daar was de verdachte niet mee akkoord gegaan. De rechter hield rekening met de omstandigheden en de ouderdom van de zaak en legde een lagere straf op. De man kreeg een werkstraf van 30 uur plus 30 uur voorwaardelijk, plus een voorwaardelijke boete van 300 euro. Dat was ook wat de officier van justitie had geëist.

Bron: Waldnet