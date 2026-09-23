Van wie is het paard eigenlijk? Van papieren map naar één betrouwbaar online paardendossier

Wie een paard koopt, krijgt doorgaans een pakket aan documenten mee. Een paspoort, misschien een koopovereenkomst, een keuringsrapport, een stamboekpapier en in sommige gevallen ook een factuur en de historische veterinaire gegevens van het paard. Alles lijkt daarmee geregeld. Maar wat gebeurt er als het paard een paar jaar later opnieuw wordt verkocht?

De kans is groot dat inmiddels een deel van de informatie is veranderd. Het paard staat misschien op een andere stal, heeft een andere ruiter of heeft mogelijk zelfs meerdere eigenaren gehad. Het paspoort is hetzelfde gebleven, maar de werkelijkheid eromheen is veranderd. Daarmee komt een interessante vraag naar voren: hoe houden we gedurende het hele leven van een paard bij wie welke eigendomsrechten heeft en wat de veterinaire geschiedenis is van een paard? Dat is niet alleen een juridische vraag. Het is ook een praktische uitdaging voor de paardensector.

Een paard gaat zelden alleen van A naar B

Een paardentransactie lijkt op papier overzichtelijk. De ene partij verkoopt, de andere partij koopt en het paard verhuist naar zijn nieuwe eigenaar. In werkelijkheid zijn vaak veel meer mensen betrokken. Denk aan de fokker, de handelaar, de (mede-)eigenaar, een commissionair, de ruiter, de trainer en de dierenarts.

Niet iedereen heeft dezelfde rol. En juist daar kan verwarring ontstaan. De persoon die het paard dagelijks rijdt, hoeft niet de eigenaar te zijn. Degene die de stalrekening betaalt, hoeft geen eigenaar te zijn. En iemand die als eigenaar wordt genoemd in een oud document, hoeft dat op een later moment niet meer te zijn.

Zolang iedereen dezelfde informatie heeft, levert dat meestal geen problemen op. Maar wanneer een paard wordt verkocht, gestolen blijkt te zijn, wanneer er een conflict ontstaat of een partij aanspraak maakt op het paard, worden de verschillen ineens wel belangrijk.

Wie heeft de informatie?

Op de vraag ‘wie heeft de informatie?’ is in veel gevallen het antwoord: iedereen heeft een stukje. De eigenaar heeft de koopovereenkomst. De stalhouder heeft de gegevens van het paard in zijn administratie. De ruiter weet wie hem het paard ter beschikking heeft gesteld. De verzekeraar heeft een polis. De verkoper heeft mogelijk oude facturen. En in het paspoort staat de identificatie van het paard.

Het probleem is dat deze informatie vaak niet op één plek samenkomt. Een koper die zekerheid wil over zijn aankoop, wil eigenlijk maar één ding weten: klopt het verhaal?

Is dit inderdaad het paard dat wordt aangeboden? Is de verkoper degene die het paard mag verkopen? Zijn er afspraken gemaakt die de koper moet kennen? Hoe zit het met de veterinaire historie? Hoe eenvoudiger die vragen kunnen worden beantwoord, hoe groter de zekerheid bij een transactie.

Van losse documenten naar een paardendossier

Stel: een paard wordt verkocht. De koper laat het paard klinisch en röntgenologisch keuren. De dierenarts controleert het chipnummer en het paspoort. Vervolgens wordt de koopovereenkomst ondertekend en vindt de betaling plaats. Het paard verhuist naar de nieuwe stal.

Op dat moment verandert er meer dan alleen de verblijfplaats. Ook de eigendomssituatie verandert. Als die verandering goed wordt vastgelegd, is later eenvoudig terug te zien wanneer het paard is verkocht, door wie en aan wie en wat de staat van het paard was op moment van de koop.

Daarom ligt hier een interessante ontwikkeling voor de paardensector: het opbouwen van een betrouwbaar, centraal online paardendossier, waarin relevante informatie rondom identiteit, eigendom, overdracht en veterinaire historie bij elkaar wordt gebracht.

Consumentenkoop: waarom sommige handelaren afhaken

Een ontwikkeling die hierbij niet kan worden genegeerd, is de toenemende discussie over consumentenkoop bij paarden. Wanneer een professionele handelaar een paard verkoopt aan een particuliere koper, gelden andere regels dan bij een verkoop tussen twee particulieren of tussen professionele partijen.

Voor professionele handelaren zorgt dit voor onzekerheid. Een paard blijft immers een levend dier en geen product waarvan alle eigenschappen vooraf volledig voorspelbaar zijn. Gezondheid, gedrag, belastbaarheid en sportieve ontwikkeling kunnen veranderen. Tegelijkertijd kan een discussie over een gebrek grote financiële gevolgen hebben.

Juist daardoor zijn er professionele partijen die terughoudender worden met de verkoop aan particulieren. Sommigen kiezen er liever voor om uitsluitend aan andere professionals te verkopen, omdat zij de risico’s en mogelijke procedures bij consumentenkoop moeilijker kunnen inschatten.

Ook hier kan een betrouwbaar paardendossier een belangrijke rol spelen. Niet omdat daarmee wettelijke consumentenrechten verdwijnen of een verkoper zich aan zijn verplichtingen kan onttrekken, maar omdat vooraf veel duidelijker kan worden vastgelegd wat er over het paard bekend was op het moment van verkoop. Dit helpt in de bewijslevering op een later moment.

Een goed dossier maakt daarmee niet iedere discussie onmogelijk, maar kan wel helpen om achteraf beter vast te stellen wat partijen wisten, wat is besproken en welke informatie beschikbaar was. Dat geeft niet alleen de koper meer duidelijkheid, maar kan ook de professionele verkoper meer houvast bieden.

Verkoop van paard als belangrijk controlemoment

Een nieuwe eigenaar krijgt met een betrouwbaar paardendossier niet alleen een paard, maar ook een geschiedenis. Die geschiedenis kan waardevol zijn. Wanneer de overdracht van een paard zorgvuldig wordt vastgelegd, ontstaat een duidelijke keten. Van de ene eigenaar naar de volgende. Met het chipnummer van het paard als constante factor.

Bij iedere overdracht kan worden gecontroleerd of de gegevens kloppen en of degene die verkoopt ook daadwerkelijk bevoegd is om dat te doen. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar juist bij paarden met een lange carrière en meerdere eigenaren kan zo’n controle veel onzekerheid wegnemen.

Transparantie hoeft niet ingewikkeld te zijn

De gedachte achter een betere registratie is uiteindelijk niet om de sector met nog meer administratie op te zadelen. Integendeel. De bedoeling zou juist moeten zijn om bestaande informatie slimmer te gebruiken. Wanneer deze informatie beter aan het individuele paard kan worden gekoppeld, hoeft niet telkens opnieuw dezelfde zoektocht te worden uitgevoerd. Dat kan tijd besparen en vooral: onzekerheid verminderen.

Wat als er toch een discussie ontstaat?

Geen enkel systeem kan garanderen dat er nooit meer een geschil over een paard ontstaat. Partijen kunnen het oneens blijven over de uitleg van een koopovereenkomst. Een eigendomsoverdracht kan worden betwist. Een procedure over gebreken bij paarden (bij consumentenkoop) kan niet worden uitgesloten. Maar een goed bijgehouden dossier zorgt er wel voor dat partijen niet alleen op hun geheugen of op losse documenten hoeven terug te vallen.

Wie kan aantonen wanneer een paard is gekocht, van wie het is gekocht, hoeveel ervoor is betaald, hoe het paard vervolgens is overgedragen en wat de veterinaire historie van een paard is, staat nu eenmaal sterker dan degene die alleen kan zeggen: ‘Iedereen weet toch dat het mijn paard is?’ of ‘Dit paard is toch gezond?’ Dat is misschien wel de belangrijkste verandering die een betere registratie kan brengen.

Nieuwe standaard voor paardensector?

De vraag is dan ook niet of eigendomsregistratie in de toekomst een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de paardensector, maar wanneer dat gaat gebeuren. Net zoals we het normaal vinden dat een paard wordt geïdentificeerd met een chip en een paspoort, zou het ook normaal kunnen worden dat de eigendoms-, overdrachts- en veterinaire geschiedenis goed wordt bijgehouden. In de koeiensector bestaat dit systeem al jaren en het werkt sluitend.

Fokkers, handelaren, eigenaren, ruiters, stallen, dierenartsen en andere betrokken partijen hebben allemaal belang bij duidelijkheid. Zeker wanneer de waarde van paarden stijgt, er meer procedures worden gevoerd over gebreken (consumentenkoop) en transacties complexer worden.

Van goed vertrouwen naar goed vastgelegd vertrouwen

De paardensector is van oudsher een wereld waarin mensen elkaar kennen en veel zaken op basis van vertrouwen worden geregeld. Dat is een kracht die behouden moet blijven. Vertrouwen en goede administratie hoeven geen tegenpolen te zijn. Juist wanneer afspraken goed worden vastgelegd, kan vertrouwen worden ondersteund.

Een koper weet waar hij aan toe is. Een verkoper kan zijn positie aantonen. Een stal weet wie verantwoordelijk is. Mede-eigenaren weten wat hun rechten en verplichtingen zijn. En mocht er ooit discussie ontstaan, dan ligt er een dossier waarin de feiten kunnen worden teruggevonden.

Daarmee veranderen de vragen langzaam van ‘Wie zegt dat dit zijn paard is?’ of ‘Wie zegt dat dit paard gezond is?’ naar ‘Welke informatie laat zien hoe het eigendom is ontstaan en hoe het daarna is veranderd en wat de veterinaire historie is van een paard?’

Own My Horse: betrouwbaar online paardendossier

Own My Horse heeft een app ontwikkeld waarin een betrouwbaar dossier over het paard kan worden geregistreerd. De app is nu te downloaden in de app store. U kunt ook een kijkje nemen op de webversie: www.ownmyhorse.com.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief. Daar delen we nieuws, updates en achtergrondinformatie over de verdere ontwikkeling van transparantie in de paardensector.