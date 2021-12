Wahler verliest beroep: Kaiser Milton moet gewoon betaald worden

Burkhard Wahler moet gewoon dokken voor de (inmiddels overleden) Trakehner kampioen Kaiser Milton (v. Millennium). Daartoe was de Duitse hengstenhouder al veroordeeld door het Landgericht in Kiel, maar tegen die uitspraak ging Wahler in beroep. Zonder succes: ook het Oberlandesgericht in Schleswig oordeelde gisteren dat Wahler gewoon moet betalen. Wel met een andere motivatie.

De Kaiser Milton-geschiedenis in het kort: de door wijlen Tonny Aan de Stegge gefokte Kaiser Milton (Millennium x Van Deyk) werd in 2015 als veulen voor 15.000 euro aangekocht door Jan Pieter Dalsem. Dalsem ging met de hengst naar de Trakehner keuring en had als relatieve nieuwkomer in de paardenwereld met Kaiser Milton direct een schot in de roos. De hengst werd kampioen.

Kreupel en hartkwalen

Nadat Kaiser Milton in Neumünster als kampioen werd gehuldigd, besloot toenmalig Dalsem hem pas op het laatste moment hem in de veiling te brengen. De absolute publiekslieveling ging voor 320.000 euro van de hand en verhuisde naar Klosterhof Medingen. Een maand later verliet de hengst zijn stal op Klosterhof Medingen alweer. Volgens Burkhard Wahler was hij bij aankomst al kreupel en hij wilde hem om die reden reclameren. Daar begon de rechtsstrijd tussen het Trakehner Verband (officieel de verkoper) en de hengstenhouder.

In die rechtsstrijd haalde Wahler er ook nog hartfalen bij en daaraan overleed Kaiser Milton deze zomer.

Vervangend paard

Het Landgericht in Kiel deed eind 2018 uitspraak: het Trakehner Verband dat de hengst niet terug wilde nemen, hoefde dat ook niet. En Wahler moest gewoon de 320.000 (plus commissies en bijkomende kosten: 380.000 euro) euro betalen. Wel met een bijzondere motivatie: Wahler had het Trakehner Verband de tijd moeten geven om een vervangend paard te komen en dat had hij nagelaten.

Ook beroep verloren

Tegen die uitspraak ging Wahler in beroep en het Oberlandesgericht in Schleswig kwam tot hetzelfde oordeel als Kiel: Wahler moet gewoon de 380.000 euro dokken.

Niet het recht om de koop ongedaan te maken

Wel met een andere motivatie: Wahler had simpelweg niet het recht om de koop ongedaan te maken. Om verschillende redenen: Kaiser Milton was bij de levering niet kreupel. Daarnaast had Wahler kunnen weten van de manco’s van de hengst: zowel een afwijking aan de linkervoorhoef (die mogelijk de kreupelheid heeft veroorzaakt) was vermeld in het röntgenologische rapport en ook de hartruis was vermeld in het veterinaire rapport. De rechter meent dus dat Wahler wist wat hij kocht.

Wahler kan nog één instantie hogerop: naar het Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Bron: Horses.nl / Persbericht Oberlandesgericht Schleswig-Holstein