Wetgeving dierenmishandeling aangescherpt vanaf 2024

De tweede kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om dierenmishandeling en -verwaarlozing strenger aan te kunnen pakken. Per 1 januari 2024 gaan de nieuwe regels in. Op deze manier verwacht de overheid doeltreffender in te kunnen grijpen bij dierenmishandeling en herhaling te voorkomen.

De volgende regels gaan vanaf 1 januari 2024 gelden:

Houdverbod en sluiting

Daders van dierenmishandeling kunnen een houdverbod krijgen. Binnen de gestelde periode mogen ze geen dieren houden. Bij ernstige dierenmishandeling is vanaf nu een levenslang houdverbod mogelijk. Dit geldt niet alleen voor professionele dierhouders maar ook voor particulieren. Daarnaast is er een mogelijkheid om een bedrijf, inrichting of locatie te sluiten als het welzijn van dieren in het gedrang is.

Verbod deelname evenementen

Het verbod voor deelname van dieren aan tentoonstellingen, wedstrijden of keuringen kan worden uitgebreid wanneer blijkt dat een dier een lichamelijke ingreep zonder medische noodzaak heeft ondergaan.

Verhoging straf

Momenteel is de maximumstraf voor dierenmishandeling drie jaar en voor verwaarlozing zes maanden. Deze straffen worden beiden opgehoogd naar vijf jaar.

Bron: Rijksoverheid