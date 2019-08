100.000 euro voor veilingtopper Firediamant in Delingsdorf

Het is een heel speciale gebeurtenis, de Hof feest op het aardbeienveld van de familie Glantz in Delingsdorf. Op de veiling op vrijdagavond, die ook live op internet te volgen was, werden in totaal 39 paarden geveild, waaronder 13 rijpaarden en 26 veulens.

De veilingtopper voor 100.000 euro was de merrie Firediamant uit de Holsteiner-fokkerij van Oliver Hartz. De merrie, geboren in 2013, heeft niemand minder dan topvader Diamant de Semilly. Firediamant werd ook gefokt uit de stam 737, waar ook onder andere Cristallo (Richard Spooner) uit komt.

90.000 euro

90.000 euro werd er neergeteld voor Cero’s Boy, een 2012 Mecklenburger ruin gefokt door Sandra Engelmann. Met de vader Cero I en aan de moederzijde For Pleasure biedt hij absoluut springvermogen. Cero’s Boy was al succesvol in eventing en springen en kwalificeerde zich voor het Bundeschampionat van de vijfjarige eventing paarden 2017. De totale opbrengst was 629.000 euro, en de gemiddelde prijs was 48.384,62 euro.

Casall-veulen

De hoogste prijs van de veulens was een hengstveulen van de Holsteiner topvererver Casall, gefokt door Reimer Detlef Hennings. Het Casall-veulen uit een Quidam de Revel-moeder bracht 35.000 euro op. Met 31.000 euro was het Cornet Obolensky-veulen de één na duurste. De kleine hengst is ook gefokt door Hennings en is een volle broer van de goedgekeurde Holsteinse hengst Cornetaro. In totaal brachten de veulens 358.500 euro op en de gemiddelde prijs was 14.937,50 euro. Het totale resultaat van de veiling kwam neer op 987.500 euro.

Bron: Reiterrevue/Horses.nl